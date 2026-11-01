David Redborg Gawron började spela hockey för fem år sedan.

Foto: Jonas Forsberg & Martin Jansson.

HÄGGLUNDS ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

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Stockholm står som segrare i TV-pucken för första gången på tre år. Laget tog hem guldet efter en dramatisk match mot Skåne. Det blev till slut ett avgörande i förlängningen där Gustav Boman trixade in pucken och säkrade segern.

Scenerna som följde bjöd på en klassisk TV-puckshög och en rejäl dos eufori.

– Det känns jävligt bra. Vi är väldigt skridskostarka och tekniska och tar hem det, liksom, säger backen Gustav Redborg Gawron.

Var det nervöst där ni låg under med bara minuten kvar?

– Jag tycker ändå att vi hade en bra känsla. Vi kände att vi kommer komma tillbaka och ta hem det.

David Redborg Gawron började för fem år sedan

En resa som sticker ut i årets segerlag är David Redborg Gawrons. Backen var stabil genom hela turneringen och bildade ett starkt backpar med Max Sjögren.

Värt att notera är att han började spela hockey för fem år sedan. Då i princip alla andra i den här turneringen hade hållit på med hockey i många år.

– Då började jag i Sollentuna för fem år sedan. Jag typ grät varje träning för att jag inte kunde åka baklänges. Sen fortsatte jag och har bytt till Gnaget och spelar där.

Är inte det ganska sjukt att du står här nu fem år senare?

– Jo, ganska.

Nu väntar en resa hem till Stockholm för guldlaget. Och firas ska det...

– Ja, med bullar.