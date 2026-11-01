Avgjorde TV-pucken: "Helt overkligt"

Gustav Boman avgjorde TV-pucken 2026.

Foto: Jonas Forsberg / Bildbyrån.

HÄGGLUNDS ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

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Stockholm står som segrare i TV-pucken. Det blev en minst sagt dramatisk och spännande final mot Skåne. Med bara minuten kvar låg Stockholm under efter ett drömmål av Liam Klarén. Då klev Hugo Kramberg Hjertonsson fram och kvitterade med ett stenhårt handledsskott.

I övertiden var det sedan ytterligare en kille som klev fram i laget.

Gustav Boman rundade sin försvarare, bröt in framför mål och la in pucken vid den bortre stolpen.

– Det är helt otroligt, det är svårt att beskriva. Vi är en sån bra grupp som har kommit tillsammans så snabbt. Det är helt overkligt, säger matchhjälten.

Vad kände du när pucken gick in i mål?

– Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra, det var så mycket känslor samtidigt. Det var så skönt att få se den gå in.

Gustav Boman avgjorde TV-pucken 2026

Aktionen som vann TV-pucken till Stockholm var en grann sådan. Gustav Boman har även tidigare under turneringen visat sina tekniska kvalitéer.

När han väl fick chansen i övertiden gick det också hela vägen.

– Jag har gjort den där flera gånger på träning och match. Det handlar om att våga vinna mer än vad du hatar att förlora.

Hur har TV-pucken varit för dig?

– Den har varit helt otroligt, även i klassrummet det har varit så roligt att bo med grabbarna och bara ha den tiden hela tiden.

Boman gjorde mål i alla slutspelsmatcher för Stockholm. Nu återstår det att se vad som blir nästa steg för SDE-talangen.

– Det är en bra fråga. Hem till klubblaget och försöka utvecklas hela tiden.