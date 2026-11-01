Karlskoga vann - trots tappet

Det blev en svängig och målrik historia när BIK Karlskoga tog emot Östersunds IK i Nobelhallen. Hemmalaget kopplade greppet tidigt och gick ifrån till en 3–1-ledning under den andra perioden efter mål av Lucas Ölvestad, Jonatan Harju och Jesper Emanuelsson. Östersund vägrade dock att ge sig.

Gästerna stod för en stark upphämtning i den tredje perioden där Maksim Semjonov låg bakom kvitteringen till 4–4 med mindre än två minuter kvar av ordinarie tid. Matchen togs till förlängning, men där klev Jesper Emanuelsson fram. Med sitt andra mål för dagen sköt han bonuspoängen till Karlskoga.

Segern innebär att BIK Karlskoga klättrar till åttonde plats i tabellen medan Östersunds IK återfinns på elfte plats.

Matchfakta

BIK Karlskoga – Östersunds IK 5–4 efter förlängning (1–0, 2–1, 1–3, 1–0)

Första perioden:

19:23 1–0 (PP1) Lucas Ölvestad (Nicholas Pastujov)

Andra perioden:

28:17 1–1 (PP1) Maksim Semjonov (Erik Flood, Alexander Ljungkrantz), 30:43 2–1 (EQ) Jonatan Harju (Carson Golder, Rikard Olsén), 36:13 3–1 (EQ) Jesper Emanuelsson (Lucas Ölvestad, Gustaf Franzén)

Tredje perioden:

40:45 3–2 (EQ) Filip Hesselvall (Lukas Sagranden), 41:37 4–2 (EQ) Wilhelm Westlund (Henrik Björklund, Onni Käyhkö), 48:16 4–3 (EQ) Lukas Sagranden (Kevin Arvidsson, Leo Sundqvist), 58:48 4–4 (EQ) Maksim Semjonov (Erik Flood, William Proos)

Förlängning:

61:34 5–4 (EQ) Jesper Emanuelsson (Oscar Lawner, Rikard Olsén)

Skott: 34–27 (10–9, 16–5, 6–13, 2–0)

Utvisningsminuter: BIK Karlskoga 16 min, Östersunds IK 6 min

Publik: 2 346 (Nobelhallen)