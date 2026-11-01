Vann - trots skadan: "Vi visar att Stockholm är bäst"

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TV-pucken 2026: Nyheter | Spelschema & resultat Pojkar | Spelschema & resultat flickor | Poängliga & statistik |

Det var i ett av de första bytena i söndagens final som SVT kunde visa upp mardrömsbilder i sin sändning.

Lucas Ågfalck, Stockholmsbacken som just blivit uttagen i kanalens All Star-lag, dundrade in i sargen och tvingades kliva av i smärtor. Ett rejält avbräck, inte minst när huvudstadslaget sedan jagade en kvittering efter en tyngre start.



Till slut, via vändning och Zorro-mål från Skåne, avgjorde Gustav Boman till 3–2 i förlängningen.

– Det är riktigt skönt, obeskrivligt, säger den skadade Lucas Ågfalck från isen, ombytt efter att han klivit av.

– Det är bra, bra när vi har vunnit. Jag fick en liten smäll på axeln, men jag hoppas att det är lugnt nu, fortsätter han om skadan.

Gör det något ont nu när du står här som vinnare?

– Vinnarkänslan tar över. Det är adrenalin.

Trots detta, och underläge flera gånger om, reste sig alltså Stockholm och tog hem bucklan.

– Vi har alla pusselbitar. Vi är för bra, säger Ågfalck om laget.

– Det är riktigt skönt. Vi visar att Stockholm är bäst, fortsätter han om det ihopslagna gänget.



Ett nytt guld till familjen Sörman: "Otroligt skönt"

En av nyckelspelarna i turneringen som gått lite under radarn är Abbe Sörman, radarpartner till stjärnan Viktor Sjölander.

– Det är så jävla skönt, så jävla skönt. Det är det här vi har kämpat för i flera veckor och det är otroligt skönt att vi lyckades, säger han till Hockeysverige.se.

Har det hunnit sjunka in något?

– Knappt, man är fortfarande bara helt uppspelt.

Vad säger du om avgörandet av Boman?

– Helt sjukt, jag hann knappt märka det själv. Jag såg bara att han bröt in och så var den inne.

För familjen Sörman blir det också en till fjäder i hatten i och med pappa Johans två guld i TV-pucken som tränare för Stockholm Nord.

– Det är så skönt. Man får den här chansen en gång och vi lyckades, säger Abbe och fortsätter med ett skratt:

– Han har två guld dock, jag har ett.