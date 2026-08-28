Svarar på kritiken – efter fansens bojkott

Båda lagens supporterklubbar bojkottar derbyt mellan Björklöven och Skellefteå.

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De senaste åren har Björklöven och Skellefteå mötts för en traditionsenlig träningsmatch. Från och med hösten kommer lagen dock återigen att spela i samma serie igen och derbyna i Västerbotten blir ett återkommande inslag under vintern.

Trots att lagen nu båda spelar i SHL och kommer att mötas fyra gånger i grundserien ska "Löven" och Skellefteå ändå spela en träningsmatch mot varandra, som spelas i Umeå under fredagskvällen.

Redan i maj uppmanade då Björklövens supporterförening Green Devils till bojkott av matchen .

”Den här typen av match hör inte hemma på försäsongen oavsett lagens serietillhörighet. Den suddar ut det som betyder något på riktigt, känslor, hat och nerver. Istället reduceras allt till ett PR-event där fokus ligger på att sälja biljetter och skapa rubriker snarare än att låta rivaliteten leva och byggas upp naturligt”, skrev supporterföreningen i ett uttalande .

Nu står det klart att Skellefteås supporterklubb North Power följer med och går i rivalens fotspår. De kommer inte att resa till Umeå utan bojkottar också matchen.

– Vi kommer inte att åka ner på träningsmatchen eftersom vi anser att den inte borde spelas nu när "Löven" tyvärr gått upp, säger NP:s ordförande Jonas Marklund till Norran .

Björklöven svarar på kritiken – efter bojkotten

Björklövens assisterande tränare Daniel Rahimi, som är född i Umeå och har Björklöven som moderklubb, ger sin syn på att derbyt spelas under försäsongen.

– Ur mitt perspektiv som tränare så är egentligen alla matcherna mot bra motstånd med korta restider bra, säger Rahimi till Västerbottens-Kuriren .

Samtidigt menar Daniel Rahimi att han förstår kritiken från supportrarna.

– Ja, men det är klart att jag kan göra det, absolut.

Björklövens ordförande Anders Blomberg bemöter nu också kritiken mot träningsmatchen.

– Ser man till det verksamhetsmässiga är det en bra träningsmatch rent sportsligt, det är nära mellan städerna och det är också en bra affär att arrangera matchen då det är mycket publik. Sittplats är slutsålt och det är bara några biljetter kvar på ståplats, säger Blomberg till Expressen och fortsätter:

– Den andra delen i det här har vi förståelse och respekt för, att det finns åsikter om matchen som också framförts på senaste årsmötet. Då behandlades frågan om vi ska ha samverkan mellan klubbarna under försäsongen.

Matchen mellan Björklöven och Skellefteå spelas i "Lövens" hemmaborg Visionite Arena i kväll med start 19:00.