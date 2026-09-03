Philip Hemmyr får en stor roll i försäsongsmötet med Luleå.

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Under förra veckan var han en av 24 spelare som fick visa upp sig i Juniorkronorna i jakt på en plats i JVM. Nu får Philip Hemmyr också chansen att bevisa att han kan bidra för IF Björklöven – även i SHL.

När Luleå Hockey står för motståndet i torsdagens träningsmatch kastas 19-åringen in som förstecenter. Det intill Chris Didomenico och Robin Kovács. Albin Lundin är den som saknas, medan både Linus Cronholm och Frans Tuohimaa är tillbaka.

Hemmyr, fostrad i "Löven", noterades för 13 poäng över 42 ombytta matcher i Hockeyallsvenskan förra säsongen. Tidigare under försäsongen inför 2026/27 har han som mest varit fjärdecenter.

– Jag tycker att han har förtjänat möjligheten i landslaget. Han är en smart spelare som de kan lita på och han spelar till sig ett förtroende på det sättet. Han måste vara väldigt nöjd med sin säsong, sa Juniorkronornas förbundskapten Magnus Hävelid till hockeysverige.se i en genomgång av U20-laget i januari.

Philip Hemmyr var då uttagen till landslaget för första gången, och därefter följde en andra samling, med nya poäng, som nu gjort honom aktuell inför vinterns stora mästerskap.

Björklövens lag mot Luleå

Målvakter

Frans Tuohimaa (Lassi Lehtinen)



Backar

Lucas Ekeståhl Jonsson, Josiah Didier

Tarmo Reunanen, Marcus Björk

Linus Cronholm, Topi Niemelä

Anton Malmström, Alfred Barklund

Forwards

Chris Didomenico, Philip Hemmyr, Robin Kovács

Oscar Tellström, Tristen Robins, Fredrik Forsberg

Gustav Possler, Axel Ottosson, Marcus Nilsson

Emil Alba, Joel Mustonen, Lenni Killinen