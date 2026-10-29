Femte raka förlusten: "Besvikna och förbannade"

Det fortsätter att grina emot för Björklöven.

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Luleå HF stod för en blixtrande effektiv mittperiod när man manövrerade ut IF Björklöven och vann med 4–0 inför 6 150 åskådare i Coop Norrbotten Arena. Målvakten Joel Lassinantti spikade igen fullständigt och motade samtliga 22 skott för en säker hållen nolla.

Efter en mållös och händelserik förstaperiod – där Luleås Valtteri Puustinen åkte på ett matchstraff för en tackling mot huvudet – exploderade hemmalaget offensivt i den andra akten. Ben Tardif bröt dödläget fram till 1–0 efter fem minuter, följt av att Filip Eriksson utökade i powerplay och Mathias Bromé satte 3–0 innan perioden var över.

Tungt för Björklöven: "Det är uselt"

I den tredje perioden kontrollerade Luleå händelserna till fullo. Med en dryg minut kvar att spela kunde Pontus Andreasson fastställa slutresultatet till 4–0 i tom bur, framspelad av Erik Gustafsson. Luleå tog därmed en komfortabel seger, men det är desto tyngre för Björklöven.

"Löven" har nu fem raka förluster och fortsätter att falla i SHL-tabellen.

– Det är uselt. Gör man noll mål framåt är det svårt att vinna matcher. Det är inte bra alls… Det är ingenting som stämmer, det går för långsamt. Vi slarvar för mycket, det är alldeles för dåligt, säger Axel Ottosson till TV4 och fortsätter:

– De får tre alldeles för snabba mål och vi får liksom inte stopp på det. Vi blir för blöta och sedan blir det en för stor uppförsbacke. Vi är såklart besvikna och förbannade över de senaste matcherna. Vi har bra mycket mer hockey i oss.

Matchfakta Luleå – Björklöven

Luleå HF – IF Björklöven 4–0 (0–0, 3–0, 1–0)

Första perioden:

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Andra perioden:

1–0 (35.00) Ben Tardif (Brian O'neill, Oscar Engsund)

2–0 (37.54) Filip Eriksson (Oliwer Sjöström, Brian O'neill), PP1

3–0 (39.25) Mathias Bromé (Filip Eriksson, Oskari Laaksonen)

Tredje perioden:

4–0 (59.08) Pontus Andreasson (Erik Gustafsson), ENG

Skott: 24–22 (7–11, 11–6, 6–10)

Utvisningar: Luleå HF 5x2 min, 1x5 min, 1x20 min – IF Björklöven 6x2 min

Räddningsprocent: Luleå HF (Joel Lassinantti) 100,00% – IF Björklöven (Frans Tuohimaa) 83,33%

Publik: 6 150 personer i Coop Norrbotten Arena