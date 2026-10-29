Här får stjärnan matchstraff direkt: "Fly förbannad"

Valtteri Puustinen fick matchstraff efter bara några minuter.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån & TV4/Skärmdump (Montage)

Valtteri Puustinen hämtades in som en stjärnvärvning av Luleå inför säsongen och imponerade även i säsongsstarten. Med sina 4+2 på tio matcher har finländaren varit en av norrbottningarnas bästa spelare.

För ett par veckor sedan skadades dock Puustinen på en träning och har missat de senaste SHL -matcherna för Luleå. Inför kvällens hemmamatch mot Björklöven var forwarden dock tillbaka i spel igen.

Valtteri Puustinen får matchstraff: "Träffar huvudet"

Det blev däremot ingen långvarig comeback för Valtteri Puustinen.

Redan efter 3:36 minuters spel delade Puustinen ut en huvudtackling på Joel Mustonen i Björklöven. Huvuddomaren Linus Öhlund stod välplacerad och höjde direkt armen för en utvisning. Öhlund ropade sedan ut att tacklingen skulle videogranskas för det större straffet.

– Puustinen kommer in på Mustonen som inte ser att han kommer från den sidan. Mustonen tar sig för ansiktet där också och domare Öhlund är snabb upp med armen, säger TV4:s kommentator Adam Johansson och fortsätter:

– Puustinen träffar huvudet där och det är möjlighet att de bedömer att han kommer från blindside där också. Det är ingen våldsam kraft men han kommer från sidan där Mustonen inte ser honom. Det är klart att man noterar att axelkåpan, eller delar av vänsterarmen träffar Mustonen i hakan.

Rasar mot domslutet: "Han är fly förbannad"

Efter en kortare videobedömning valde domarna att vidhålla beslutet på isen. Därmed fick Valtteri Puustinen matchstraff direkt i sin comeback efter skada.

På väg ut i omklädningsrummet ropade Puustinen mot domarna och slog sedan sin klubba i väggen när han klev av isen.

– Ni ser här på Puustinen, han är fly förbannad. Det var ett kraftigt burop här inne också, säger Adam Johansson i sändningen.

Björklöven fick spela fem minuter i powerplay men lyckades inte göra mål trots det långa PP-spelet. Matchen är därmed ännu mållös.

Matchen pågår!