Beskedet: Robin Kovacs stängs av

Linköpings Robin Kovacs stängs av i två matcher för sin gest mot djurgårdsklacken. LHC-stjärnan missar därmed lördagens match mot Skellefteå och annandagsmatchen mot Färjestad.

Robin Kovacs stängs av i två matcher.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

Det blir vila för Robin Kovacs. Under gårdagens match fick stjärnan kritik för sitt långfinger mot Djurgårdens bortasektion i Linköping. Forwarden blev kritiserad i TV4 och under fredagen valde situationsrummet att skicka in en anmälan till disciplinnämnden. Rubriceringen hamnade under osportsligt uppträdande.

Nu står det också klart att det blir en avstängning.

Precis som för Brendan Shinnimin (då i Växjö) 2019, som då pekade finger mot Luleåklacken, blir det två matchers avstängning. När det har skett igen nästan sju år senare blir det alltså samma straff.

”Av filmsekvensen är det tydligt att Robin Kovacs pekar finger åt publiken. Obscena gester är inte en del utav idrotten. Agerandet är att bedöma som unsportsmanlike conduct som ska föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara två matcher,” står det att läsa i avstängningen.

Robin Kovacs och Linköping vann mot Djurgården med 3-1. Han missar nu lördagens match mot Skellefteå och annandagsmatchen mot Färjestad.