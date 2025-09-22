Olle Strandell utgick under matchen mellan Leksand och Rögle – efter en smäll från Rögles Dennis Everberg. Med en tunn backsida och en avstängning på Stefan Milosevic såg en skada på Strandell ut att bli förödande. Nu ger dock Johan Hedberg lugnande besked till Falu-Kuriren, efter 0-4 förlusten.

Olle Strandell efter smällen från Dennis Everberg. Foto: Petter Arvidsson/Bildbyrån.

Under matchen mellan Leksand och Rögle åkte dalmasarna på dubbla smällar på backsidan.

Stefan Milosevic fick matchstraff för en crosschecking på Simon Zether, och Olle Strandell lämnade isen efter en smäll från Rögles Dennis Everberg. Leksand har bara åtta backar i A-laget, med den efterföljande avstängningen på Milosevic och en eventuell skada på Strandell skulle man behöva matcha backarna hårt.

Johan Hedberg ger dock lugnande besked gällande Strandell.

– Jag är ingen doktor men det ser ändå ändå helt okej ut inför veckans matcher, säger huvudtränaren till Falu-Kuriren.

Stefan Milosevic fick två matchers avstängning till följd av matchstraffet.