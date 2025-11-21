Beskedet: SHL-talangen lånas ut

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Michal Svrcek har fått ont om speltid i Brynäs den här säsongen.

Nu lånas 18-åringen ut till hockeyallsvenska Västerås.

Michal Svrcek lånas ut från Brynäs till Västerås.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar Västerås att Brynäs 18-årige forwardstalang Michal Svrcek dubbelregistreras och lånas ut till den allsvenska klubben.

– Michal är en snabb och hårt jobbande forward som vi tror kan ta nästa kliv i sin utveckling här. Med hans fina skridskoåkning så är han en av ligans snabbaste forwards, säger sportchefen Niklas Johansson till sajten.

Snittat två och en halv minuts istid per match

Svrcek har fått ont om speltid i Brynäs den här SHL-säsongen, där han varit ombytt i tolv matcher men bara fått speltid i hälften och haft en genomsnittlig istid på strax under två och en halv minut per match.

– Detta möjliggör för oss och Michal att han kan spela i A-laget, J20 och i Västerås. Tidigare har detta inte varit aktuellt men vi ser det nu som en bra möjlighet för Michal att få istid även i Hockeyallsvenskan när vi tycker att det passar, säger Brynäs sportchef Johan Alcén till SHL-klubbens hemsida.

Draftad av Detroit

Under första halvan av säsongen har Svrcek även matchats i Brynäs U20-lag, där han producerat 14 poäng (6+8) på nio matcher.

18-åringen spelade 17 SHL-matcher och tio slutspelsmatcher med Brynäs förra säsongen och draftades av Detroit Red Wings i fjärderundan i sommarens NHL-draft som 119:e spelare totalt.

Svrcek kastas rakt in i hetluften med Västerås och kommer att debutera i kvällens match mot Vimmerby, skriver klubben på sin hemsida.

Source: Michal Svrcek @ Elite Prospects