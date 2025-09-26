Kalle Östman fanns inte med i truppen när Leksand vann mot Skellefteå under torsdagen. Nu är centern tillbaka i träning med truppen och kommer till spel under morgondagen när dalkarlarna drabbar samman med Luleå.

– Han har haft lite sjukdom här i några dagar, säger huvudtränare Johan Hedberg till Falu-Kuriren.

Kalle Östman kommer till spel mot Luleå. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån.

Leksand fick klara sig utan flera nyckelspelare under torsdagens drabbning mot Skellefteå. Max Véronneau var skadad, Stefan Milosevic var avstängd, Kalle Östman och Oskar Lang var borta med sjukdom. Juniorerna tog tillfället i akt och ledde Leksand till en bekväm 8-5-vinst.

Under fredagen tränade Kalle Östman återigen med laget och nu bekräftar huvudtränare Johan Hedberg att 31-åringen kommer komma till spel under lördagen.

– Kalle var med och körde. Han har haft lite sjukdom här i några dagar, men det såg ändå bra ut.

Östman gör sin fjärde säsong med Leksand, under de inledande fyra matcherna har centern inte noterats för några poäng. Under sin karriär i SHL har han noterats för 124 poäng (54+70) på 293 matcher.

Source: Kalle Östman @ Elite Prospects