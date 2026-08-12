Poängsprutan blir kvar i ettan: "Riktig spets"

Anton Svensson under semifinal ett i kvalet till Hockeyallsvenskan.

Foto: Patric Söderström/Bildbyrån.

Med totalt 289 matcher i Hockeyallsvenskan skrev Anton Svensson, för ett år sedan, på för Visby/Roma. Det som följde var precis en så stark säsong man kunde väntat sig, och till slut säkrades även en historisk uppflyttning med mål från 33-åringens klubba i sista finalmatchen.

Trots detta har det varit ovisst var forwarden ska spela 2026/27 – fram till nu.

Borås HC meddelar att man kommit överens med den rutinerade poängmaskinen. Därmed blir det en fortsättning i Hockeyettan trots att den tidigare klubben nu gått upp till serien där Svenssen spelat merparten av sin karriär.

– Anton har riktig spets i både avslut och spelsinne. Han kommer vara ett ständigt hot mot motståndarnas målvakter, men är också en skicklig framspelare med smarta lösningar som skapar lägen för sina lagkamrater, säger Borås GM Christoffer Holst i ett inlägg på sociala medier.

Med 41 poäng var Anton Svensson en av Visby/Romas främsta poängplockare ifjol. 2020/21 smällde han även in 58 poäng (23+35) i Hockeyallsvenskan, för Tingsryd.