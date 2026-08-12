Gästrins oro: "Foten var som en boll"

Milton Gästrin åkte på en skada vid JVM-uppladdningen.

Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage).

En skada precis innan försäsongen drar igång på riktigt. En mardröm för alla hockeyspelare. Men hade inte Milton Gästrin haft turen på sin sida hade det varit precis där han nu varit.

Samtidigt som nye Brynäs IF-talangen bekräftar att han missar SCA-cupen berättar han om skadan som uppstod under sommarens samling med Juniorkronorna. En turnering som var det första riktiga testet inför Junior-VM 2027.

– Jag och många som såg det trodde nog att det var riktigt illa. Det var i en närkamp vid sargen som jag fick bakvikt och när jag skulle ta emot mig fick jag ena foten under mig, säger Gästrin till Gefle Dagblad.

– Vi var lite oroliga där i början men jag fick av mig skridskon snabbt och la tryck med is. Men flyget hem från Kanada var inte kul, det svullnade upp rejält. Foten var som en boll, fortsätter han.

Missar mötet med MoDo: "Lite tråkigt"

Milton Gästrin lämnade World Junior Summer Showcase som en av spelarna som stärkt sina aktier, men missar nu alltså möjligheten att trampa igång i sitt nya lag. Det innebär även att han missar torsdagens träningsmatch mot tidigare klubben, MoDo Hockey.

– Det känns lite tråkigt förstås att inte få spela mot sitt gamla lag och kompisar. Men jag är glad att skadan inte var så allvarlig, säger han till GD.

Två veckor har gått sedan Gästrins skada och han har fått klartecken att snart gå på is igen. Själv hoppas han på detta i nästa vecka, ch menar att det också känns som att det blir så.

Milton Gästrin var med och säkrade JVM-guld redan i vintras, men hade då en mindre roll i laget.

