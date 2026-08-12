MoDo bekräftar – stortalangen får debutera

Milan Sundström får A-lagsdebutera i MoDo.

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För de som följer svensk juniorhockey har det varit svårt att missa Milan Sundström under de senaste åren. Redan i TV-pucken utmärkte han sig som en av 09-kullens främsta, och därefter har raketresan fortsatt med nyckelroller i U16-, U17- och U18-landslaget. När förbundet, i januari, gav ut exceptionell status till U17-spelare var centern sedan en av två som pekades ut (inga andra U17-spelare i U20-serien efter regeländring).

Nu har det också blivit dags för Järveds-produkten, son till Niklas Sundström, att debutera i MoDo Hockey A-lag.

Efter sommarens imponerade insatser i Småkronorna och Hlinka Gretzky Cup, bekräftar herrlagets Mikael Karlberg att den 17-årige stortalangen kommer att spela i första träningsmatchen – mot Brynäs, under torsdagskvällen.

– Milan ska spela, säger huvudtränaren till ÖA och fortsätter om snacket som varit kring Sundström.

– Om jag säger så här, jag förstår det.

Milan Sundström som andrecenter i MoDo?

Milan Sundström var också med och tränade med A-laget under onsdagen, och ser ut att bli andrecenter intill Sebastian Ohlsson och Marcus Karlberg. Det menar ÖA i sin rapport inför nedsläpp.

Tidningen skriver även att 17-åringen visade prov på fint spelsinne under träningen.

– Det är jättekul att se, han är skön, säger Mikael Karlberg.

Måns Carlsson saknas i MoDo-laget, precis som Jackson Jutting som är hemma i USA för att gifta sig.

För Milan Sundström kommer det här steget efter en säsong med 37 poäng på 20 matcher i MoDo U18. När han sedan blev ett av två undantag för ny förbudet mot U17-spelare, stod han för 28 poäng på 17 matcher med U20.