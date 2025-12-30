Beskedet: Spelar med SHL-klubben i kväll

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Linköping stärker upp backsidan inför kvällens match mot Örebro.

Från Almtuna lånas Edvin Hammarlund in.

Edvin Hammarlund.

Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån

Edvin Hammarlund inledde säsongen i Luleå efter att han och Djurgården gått skilda vägar under sommaren. Där var han bara ombytt i fyra matcher, utan att få någon speltid, innan han i oktober flyttade till Hockeyallsvenskan och Almtuna.

Nu får Hamarlund en ny chans att visa upp sig i SHL.

Till kvällens match mot Örebro lånas Hammarlund in av Linköping, meddelar SHL-klubben på sin hemsida.

Många allsvenska lån i SHL

LHC har dragits med skador på backsidan på slutet och saknar både Theodor Lennström och Erik Norén på grund av skadebekymmer, utöver långtidsskadade lagkaptenen Oscar Fantenberg.

Den här säsongen har Hammarlund noterats för sex poäng (2+4) på 26 matcher för Almtuna i Hockeyallsvenskan.

Hammarlund är den senaste i raden av allsvenska lån bland SHL-klubbarna. Tidigare i dag har HV71 meddelat att man lånar in Hampus Karlsson (Oskarshamn) och Arvid Degerstedt (Mora) till kvällens match mot Malmö, medan Timrå lånat in Östersunds målvakt Carl Lidö inför lagets match mot Leksand.

Source: Edvin Hammarlund @ Elite Prospects