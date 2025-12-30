Beskedet: De får SHL-chans – igen

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 dras fortfarande med en lång frånvarolista.

Då lånar klubben in både Hampus Karlsson och Arvid Degerstedt igen.

Foto: Bildbyrån

Arvid Degerstedt spelade HV71:s match mot Örebro på annandagen och Hampus Karlsson har spelade mot Djurgården innan jul. Nu lånas forwardsspelarna in av SHL-laget på nytt.

Via sin hemsida meddelar HV71 att Degerstedt och Karlsson lånas in från Mora respektive Oskarshamn till kvällens hemmamatch mot Malmö till följd av klubbens rådande skadeläge.

Tredje korttidslånet i HV71

I 5–2-segern mot Djurgården spelade Karlsson drygt nio minuter och lämnade isen poänglös, medan Degerstedt spelade 16 och en halv minut i 7–4-segern mot Örebro på annandagen.

För Karlsson blir detta tredje gången han lånas in på ett korttidslån i HV71, då han förutom matchen innan jul mot Djurgården även lånades in i en match mot Växjö förra säsongen. 24-åringen lånades under fjolårssäsongen även in en match av Skellefteå.

Skadeläget ljusnar för HV71

HV71 har dragits med en omfattande frånvarolista den senaste tiden, men läget verkar ljusna. I går berättade naprapaten Patrick Häggström för Jönköpings-Posten att det finns förhoppningar att både Andreas Borgman och Oskar Stål Lyrenäs ska kunna vara tillbaka i spel under veckan. Även Joona Luoto tränade med laget under måndagens träning, likaså Frederik Dichow som skulle kunna vara aktuell för spel i helgens match mot Leksand.

På frånvarolistan i senaste matchen mot Rögle fanns, förutom ovan nämnda spelare, även Santeri Hatakka, Karl Annborn, Jamiro Reber, Hampus Eriksson, Isac Brännström och Aleksi Heponiemi.

