Klart: Lånas in av SHL-klubben

Timrå har Tim Juel på skadelistan.

Då lånas Carl Lidö in från hockeyallsvenska Östersund.

Carl Lidö lånas in av Timrå.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar Timrå att man lånar in Östersunds målvakt Carl Lidö inför kvällens match mot Leksand.

Förstemålvakten Jacob Johansson väntas vakta kassen, medan Lidö sitter med på avbytarbänken.

– Carl har visat att han håller en bra nivå och vi känner oss trygga med att ha honom med i truppen till dagens match. Det här är en bra lösning för oss här och nu, säger sportchefen Kent Norberg till Timrås hemsida.

Den här säsongen har Lidö spelat 26 matcher för Östersund i Hockeyallsvenskan, där han noterats för tolv segrar och en räddningsprocent på 90,6 procent. Tidigare har han spelat allsvensk hockey i Djurgården och Mora.

