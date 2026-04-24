Beskedet: ”Kan inte räkna med honom”

Frölunda räknar inte med Gustav Rydahl i nästa säsongs trupp. Det slår Fredrik Sjöström fast för Rakapuckar.

Gustav Rydahl har kontrakt med Frölunda till 2028.

Turerna har varit många sedan Gustav Rydahl återvände till svensk hockey 2023. Svåra ryggproblem har ställt till det och i skrivande stund står han kvar på 28 matcher i Frölunda-tröjan – sedan dess.

Nu, efter nya ingreppet i slutet av 2025, kommer besked från sportchef Fredrik Sjöström. För Rakapuckar bekräftar han nämligen att SHL-klubben inte räknat med Rydahl i truppen till 2026/27-säsongen.

– Vi kan inte räkna med honom i lagbygget för nästa säsong, säger Sjöström och är samtidigt tystlåten om den senaste operationen.

– Jag har tyvärr inte så mycket mer. Han rehabbar.

Rydahls kontrakt med Frölunda är skrivet till slutet av 2027/28-säsongen, men han kostar inget för klubben. Försäkring täcker sedan tidigare.

Det återstår att se vad som händer 31-åringen från Karlstad. Så sent som under 2022 var han en del av den svenska OS-truppen, och åkte sedan över till Nordamerika. På CV:et finns dubbla SM-guld och närmre 500 matcher i SHL.

