Luleå och Kärpät uppges vara överens för en affär kring Ben Tardif.

Enligt Expressen betalar SHL-klubben drygt 100 000 euro, vilket motsvarar drygt 1,1 miljoner kronor, för kanadensaren.

Ben Tardif.

Foto: Vesa Pöppönen/Imago/Bildbyrån

Luleå ser ut att stärka upp forwardssidan ytterligare.



Tidigare har NSD rapporterat att klubben jagar Kärpäts forward Ben Tardif, men att parterna inte lyckats enas om en lösning. Nu uppger Expressen att förhandlingarna är i hamn och att Luleå köper loss Tardif från avtalet i Kärpät för drygt 100 000 euro, vilket motsvarar drygt 1,1 miljoner kronor.



Enligt tidningen är Tardif överens med Luleå kring ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2026/27.

Får årslön på över 200 000 euro netto

Vidare rapporterar Expressen att Tardif gått med på att gå ned i lön den här säsongen för att få till affären, men att han till nästa säsong kommer att ha en lön på en bit över 200 000 euro netto, vilket motsvarar drygt 2,2 miljoner kronor.



25-årige Tardif har spelat i den finska ligan sedan 2023/24, då han gjorde succé i KooKoo med 50 poäng på 57 matcher. Succén i Liiga-laget ledde till en flytt till Kärpät, där han förra säsongen stod för 17 mål och 45 poäng på 60 matcher, innan han denna säsong noterats för 14 poäng (10+4) på 20 matcher i Liiga.

Source: Ben Tardif @ Elite Prospects