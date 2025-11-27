”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Alla ögon var riktade mot Linus Omark när stjärnan gjorde comeback efter 210 dagar. Då passade Ben Tardif på att presentera sig med sitt första mål i SHL och Luleå.

– Jag tycker att det är fantastiskt. När man tittar på vad han gjort är det otroligt att ha en sådan kille i omklädningsrummet och på isen, säger Tardif i TV4 om Omark.

Ben Tardif jublar efter sitt första SHL-mål. Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson och TV4 (skärmdump).

Coop Norrbotten Arena fick se ett tidigt mål i torsdagsmötet med Leksand, men det kom inte från Linus Omark.

Strax efter att den 38-årige stjärnan varit inne på isen i sin comeback stod hemmalaget för ett läckert samarbete där Ben Tardif avslutade med nätkänning. Forwarden som plockades in tidigare i november, innan Omark-återkomsten stod klar, hade därmed nätat för första gången i SHL.

– Jättefint anfallsspel. Allard, via O’Neill, Shinnimin och Tardif som får göra sitt första mål i Luleå-tröjan, säger TV4:s Sanny Lindström när reprisen rullas i studion.

Kostade 1,1 miljoner kronor

25-åringen från Kanada nämndes som en möjlig värvning tidigare under hösten, men kom inte loss förrän nu i november då Luleå ska ha betalat 1,1 miljoner kronor för att köpa loss honom från Kärpät, enligt Expressen. En dyr värvning med tanke på att Omark sedan kommit in som oväntad konkurrens.

– Jag gillar ju Luleås forwardssida skarpt. Det finns ju en konkurrens där nu när Shinnimin och Tardif kommit in, och Omark ska sajna. Frågan är hur de ska ställa upp för det kommer inte att finnas en tydlig första- och fjärdekedja. Det som blir lite knepigt är att nyförvärvet, Tardif, hamnar i en fjärdekedja, tänker jag i alla fall, sade TV4:s Adam Johansson i förra veckans sändning.

Mot Leksand, under torsdagen, spelar Tardif intill Shinnimin och O’Neill i en andra uppställning.



– Det känns bra. Jag spelar med två bra spelare och jag försöker bara spela mitt spel, säger Tardif i TV4 om kedjan.

