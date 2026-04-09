Bekräftat: Fem spelare lämnar Malmö Redhawks

Fem spelare lämnar Malmö Redhawks, det går föreningen ut med på sin hemsida.

Bland namnen finns både poängstarka profiler och spelare som ryktas till andra klubbar.

Robin Salo är en av fem spelare som lämnar Malmö Redhawks

Efter kvartsfinalförlusten för Malmö Redhawks, där man blev utslagna av Skellefteå, kan klubben nu informera om att det är fem spelare som lämnar föreningen. De spelarna det rör sig om är Topi Niemelä, Linus Öberg, Freddie Larsson, Joona Ikonen och Robin Salo.

Den sistnämnda hade en fin sista säsong i Malmö, han stod för 40 poäng (7+33) efter 52 matcher. Backen har sedan tidigare bekräftat att han har skrivit på för SHL-konkurrenten Örebro Hockey.

De uppges flytta till Finland

När det kommer till Ikonen kan det bli en flytt som väntar, enligt Yle är han påväg tillbaka till Finland. Oscar Alsenfelt, sportchef i Malmö Redhawks, medger att Ikonen har haft dett tufft med poängproduktionen under säsongen.

Även för Öberg ser det ut att bli en flytt till Finland. Enligt Expressens uppgifter ska forwarden vara nära en förhandling med en finsk klubb.

Det blir heller ingen fortsättning i Redhawks för Niemelä och Larsson, vart de tar vägen återstår att se.