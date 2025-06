Leksand bekräftar: ”Zacke” lämnar

Det blir ingen sjunde säsong i Leksand för Patrik Zackrisson.

Efter uppgifter om skambud och övergångar tackas nu 38-åringen av i SHL-klubben.

– Vi har haft respektfulla diskussioner under en lång tid, säger sportchefen Thomas Johansson.

Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson.

”Det är ingenting vi håller på med i Leksand”



Så lät det när sportchefen Thomas Johansson uttalade sig efter att Aftonbladet uppgett att SHL-klubben lagt fram ett skambud till 38-årige Patrik Zackrisson, vars kontrakt gått ut efter 2024/25.



Nu bekräftar ”Tjomme” och Leksand att det inte blir en fortsättning i klubben för forwardsveteranen.



– Var sak har sin tid och jag vill rikta ett stort tack till Zacke för sin tid i Leksands IF. Familjen Zackrisson har betytt mycket för oss som organisation under etableringen i SHL. Caroline har tagit ett stort ansvar på andra sidan sargkanten och Zacke på isen vilket har varit ett stort stöd för oss och byggandet av laget i alla delar. Vi har haft respektfulla diskussioner under en lång tid och Patrik är i en del av sin karriär där han inte har så många år kvar och då skall dessa beslut verkligen inte stressas fram. Önskar Zacke med familj stort lycka till med nästa äventyr, säger ”Tjomme” i ett uttalande på lagets sajt under torsdagen.

Ryktas till Södertälje: ”Superintresserade”

Utöver uppgifterna om att Patrik Zackrisson inte skulle bli kvar i Leksand efter skambudet, har profilen ryktats flitigt till Södertälje SK. Hockeynews har rapporterat att det är nära och för LT har den allsvenska klubbens sportchef, Emil Georgsson bekräftat intresse.



– Vi är superintresserade av Patrik men ingenting är klart, sade Georgsson då i slutet av maj.



Patriks bror, Mattias Zackrisson, var även assisterande tränare i Södertälje under säsongen som gick. Detta för tredje året i rad. Nu när han lämnat för SHL , ser dock Patrik ut att kliva ner i seriesystemet för att göra sina andra säsong i Hockeyallsvenskan någonsin. Desto fler har det blivit i SHL, nämligen 14 stycken.