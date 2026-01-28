”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Nick Leivermann värvades in för att förstärka Färjestads backsida. Nu är nyförvärvet skadad – och debuten kommer att dröja minst en vecka till.

Nyförvärvets debut dröjer.

Foto: Erica Denhoff/Icon Sportswire.

Färjestad presenterade för en vecka sedan Nick Leivermann som ett nyförvärv. Backen var tänkt att förstärka värmlänningarnas backlinje. Debuten har däremot dröjt, och nu kommer beskedet att det inte heller blir något spel den här veckan för 27-åringen.

En skada sätter stopp för nyförvärvet. Som därmed missar matcherna mot Frölunda och Örebro.

— Han kommer att missa matcherna den här veckan, sedan gör vi en ny utvärdering av skadan, säger klubbens fysioterapeut till klubbens hemsida.

Färjestad kommer från en turbulent tid med tränarbyten och märkliga resultat. Förra veckan vann de med 7-0 mot Brynäs för att sedan förlora med 8-2 mot Timrå. Just nu ligger de på en niondeplats i ligan och har sju poäng upp till topp sex.

Nick Leivermann har den här säsongen endast spelat fem matcher, tre i AHL och två i ECHL. Det återstår nu att se när han kan göra sin debut för Färjestad. Kontraktet med SHL-klubben är skrivet över den här säsongen.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects