Bäckström hjälte för Brynäs: ”Skönt att bryta det här idag”

Brynäs tog ledningen med en minut kvar att spela av den första perioden i stormötet mot Färjestad.

Då var det dags för Nicklas Bäckström att spräcka nollan, efter 6795 dagar.

– Jag går inte runt och tänker på det, men man känner av det. Det är så det funkar i sporten, men så klart skönt att bryta det här idag, säger han till TV4.

Dessutom stod Färjestad för siffror man inte vill se i förlusten med 1–2.

Nicklas Bäckström spräckte målnollan och firade sedan med Greg Scott. Foto: Bildbyrån.

Det dröjde nästan tio omgångar, sedan sprack målnollan för Brynäs superstjärna Nicklas Bäckström. 6795 dagar efter hans senaste mål i SHL.

Målet kom i slutet av en bra första period i matchen mot Färjestad i Karlstad.

– En väldig lättnad och väldig glädje för Bäckström att få hänga det här målet, konsterade Sanny Lindström i TV4 efter att pucken gått in bakom Emil Larmi.

”Jag går inte runt och tänker på det”

Nicklas Bäckström själv erkänner att han hade längtat efter det.

– Ja, precis, det var skönt. Vi försöker göra det svårt för deras del, ligger på och skapar lite press. En bra första period.

Att det dröjde så pass lång tid innan målnollan sprack i SHL är inget han har tänkt på så mycket själv, säger han till TV4.

Negativa siffrorna Färjestad inte vill se

Målet är Bäckströms sjunde poäng sedan återkomsten, men första mål.

I den andra perioden kvitterade en annan riktig veteran, Per Åslund. Men Brynäs skulle återta ledningen genom Axel Andersson. Efter en rätt tung start på säsongen för Brynäs lyfter man nu något i tabellen.

För det blev tre poäng för Brynäs efter en stark insats mot Färjestad i Karlstad. 14-31 i skottstatistiken talade sitt tydliga språk.

2014 skött man 14 skott på mål i hemmamatchen mot Örebro. Sedan dess har inte Färjestad lyckats skjuta färre skott än så på hemmais. Men den negativa noteringen upprepades i kväll. Det var dessutom Jörgen Jönssons och Färjestads fjärde förlust på sex matcher.