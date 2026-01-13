”Bäckis” självkritisk: ”Inte varit min bästa version”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det är inte ofta som superstjärnor som Nicklas Bäckström landar in i SHL.

Därför var förväntningarna skyhöga på honom i Brynäs.

– Kroppen känns bra. Men jag har väl inte varit min bästa version av mig själv de senaste matcherna men nu vänder det, säger Bäckström till Gefle Dagblad.

Nicklas Bäckström är självkritisk kring sin egen form. Foto: Tobias Sterner / Bildbyrån

De höga förväntansnivåerna som sattes på Nicklas Bäckström inför återkomsten från NHL till Brynäs har varit svåra att upprätthålla.

Särskilt då förväntan från olika håll verkar ha varit skyhöga – att Bäckström direkt skulle slå nya rekord eller liknande.

Men efter att ha missat nästan två hela säsonger, var det inte ens helt självklart att han skulle spela så mycket. Men att spela, det har han gjort. Poängskörden hittills har blivit två mål och 20 assist, totalt 22 poäng.

”Så klart vet man det..”

Passningskonstnären har visat stunder av briljans, men erkänner att det finns mycket mer att ge.

– Kroppen känns bra. Men jag har väl inte varit min bästa version av mig själv de senaste matcherna men nu vänder det. Nu är det sluttampen och hela laget ska försöka spela så bra som möjligt framöver.

Situationen i tabellen ser inte gynnsam ut för Brynäs. Men det är inte bara jakten på slutspel som väntar. I kväll går Brynäs in i första semifinalen mot Frölunda i Champions Hockey League.

– Såklart vet man var vi ligger och det gör alla. Men det gäller att vi fokuserar på vårt och vi som grupp går in med inställningen att vi vill bli bättre för varje match.