Nicklas Bäckströms comeback i Brynäs markerar inte bara starten på hans sista tid i karriären. Det markerar också slutet på en nästan 20 år lång relation med Washington Capitals.

– Jag hade inte kunnat se det bli på något annat sätt, säger han till hockeysverige.se.

Nicklas Bäckström blev Washington trogen i 18 år. Foto: Bildbyrån

Det har gått 19 år sedan den där dagen i General Motors Place i Vancouver. Den 24:e juni 2006 var en dag som skulle visa sig bli definierande både för Nicklas Bäckström och Washington Capitals. Och – faktiskt – för svensk hockey. Efter att St. Louis valt Erik Johnson, Pittsburgh valt Jordan Staal och Chicago valt Jonathan Toews var det dags för Washington och Alexander Ovetjkin att kliva upp på scenen och offentligöra deras förstaval i draften. Valet föll på en center från Valbo.

Resten är historia.

När vi nu snabbspolar 19 år framåt i tiden kan vi konstatera att Capitals den där dagen lade beslag på en av klubbens största spelare genom tiderna. Det blev 1033 poäng på 1105 NHL-matcher, 114 poäng på 139 slutspelsmatcher och en historisk Stanley Cup under en nästan två decennier lång karriär i klubben. Nicklas Bäckström blev Washington trogen under alla år i Nordamerika.

Och enligt honom själv fanns det aldrig någon tanke på att spela för någon annan klubb.

– Nej, faktiskt inte, säger han på den presskonferens där han presenteras som Brynässpelare.

– Det var Brynäs eller Washington som gällde, slår han fast.

Hur ser du på att du blev trogen den klubb du draftades av – hela karriären?

– Det är väldigt få förunnat – så jag är väldigt stolt över det. Men jag hade inte kunnat se det bli på något annat sätt.

Bäckström (och hockeysveriges Uffe Bodin i bakgrunden) efter Washingtons Stanley Cup-vinst. Foto: Bildbyrån.

”Bäckis” om flytten från Washington

Hur har dialogen med Washington sett ut under de här två åren då du inte kunnat spela?

– Vi har haft en jättebra dialog hela tiden. Och de är fullt informerade om vad som kommer hända nu, berättar ”Bäckis”.

– Jag har haft 18 otroligt bra och härliga år i Washington som stad och organisation. De har varit exemplariska i allt. Jag har mycket att tacka dem för.

Känns det vemodigt att NHL-karriären nu är slut, och att den slutade på det sätt det gjorde?

– Nej, faktiskt inte. Jag är jättenöjd med det jag presterade under åren där borta. Sen att det kom skador och sånt som stökade till det… Det är sånt som händer, berättar Brynäs stjärnvärvning.

– Nu ser jag faktiskt framåt. Nu ser jag fram emot att få en ny chans i SHL och i Brynäs.

Flyttlasset från Washington har gått.

– Washington är ett avslutat kapitel för mig, för nu. Vi har flyttat hem till Sverige.

– Tanken på att börja spela i Brynäs kom på allvar nu under sommaren när vi flyttade hem. Då blev det på riktigt och då började vi prata om det. Sen har det funnits ett jättesug från min sida som har byggts på ju längre man kört på is. Men jag och Johan (Alcén) har ju haft en dialog under flera år.

– Min fru är väldigt stöttande och har alltid sagt att jag får göra det jag vill göra. Och barnen är väldigt taggade. Deras kompisar är Brynäsare och de vill också vara det.