Efter 1033 poäng i NHL – sjätte flest i svensk historia – är Nicklas Bäckström tillbaka i Brynäs. På en presskonferens på måndagen berättade han om beslutet.

– Jag är nervös – självklart kommer det finnas press. Men jag är exalterad, säger superstjärnan.

Nicklas Bäckström och Johan Alcén med tröja #19. Foto: Måns Karlsson.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Så var då dagen här. Dagen det spekulerats om i månader – för att inte säga år – och som Brynäs supportrar läntgat efter under en lång tid. Klubbens främsta NHL-export genom tiderna, Nicklas Bäckström, har återigen presenterats som en Brynässpelare.

Värvningen blev helt officiell under måndagsmorgonen och några timmar senare hölls en presskonferens där Bäckström och sportchefen Johan Alcén fick svara på frågor om beslutet. Med en hel del nyfikna supportrar som publik utanför entréhallen där presskonferensen hölls.

Och Bäckström hymlade inte med att det var en speciell känsla att återigen stå där som Brynässpelare – för första gången på 18 år.

– Jag är otroligt glad och exalterad. Det är skönt att vara hemma och få en ny chans här hemma och spela med det här otroligt härliga laget och lagbygget som de haft de senaste åren. Jag är tacksam mot Brynäs att de ville ha mig.

– Jag är väldigt taggad. Jag var ung när jag åkte över och tar med mig mycket erfarenhet hem.

Då bestämde sig Bäckström för att flytta hem

”Bäckis” berättar att det i princip bara varit han och hans fru som vetat om att han planerade att spela för Brynäs, och att tanken på allvar började gro när han flyttade hem under sommaren.

– Då blev det på riktigt och då började vi prata om det. Sen har det funnits ett jättesug från min sida som har byggts på ju längre man kört på is. Men jag och Johan (Alcén) har ju haft en dialog under flera år.

– Min fru är väldigt stöttande och har alltid sagt att jag får göra det jag vill göra. Och barnen är väldigt taggade. Deras kompisar är Brynäsare och de vill också vara det.

Beslutet fattades nyligen – och kontraktet skrevs på häromdagen.

– Jag har alltid sagt och har varit tydlig med Johan att jag vill köra på under sommaren och sen skulle vi ha ett beslut. Men det har vuxit fram med tiden och jag tog beslutet för inte allt för länge sedan.

37-åringen har inte spelat på två år efter en höftoperation som gjorde att Washington Capitals satte upp sin superstjärna på långtidsskadelistan. En operation och en frånvaro som gjort att frågetecken runt Bäckström hopat sig.

– Jag känner mig jättebra i kroppen. Det var en ganska bökig operation och rehab, men med tiden har det känts mycket bättre. Nu har det känts bra under en lång tid. Jag har fått städa av det första ispasset och det kändes perfekt.

– Jag känner själv att jag är en bra hockeyspelare och jag ska bidra så mycket som möjligt. Jag behöver få repition och det kommer jag få här. Sen är det ett nytt spelsystem med en lite större rink och sådär, men förhoppningsvis kan jag komma in i det.

Erkänner: Funderade på att sluta

Under den tuffa rehabperioden har det dock inte varit självklart att han skulle kunna komma tillbaka. Tankarna att karriären kan vara över har funnits där.

– Någon gång har det nog ploppat upp till hjärnan. Men kärleken till hockeyn och viljan att spela har alltid funnits. Det är nog därför som jag tagit det här beslutet. Jag spelar för kärleken till hockeyn och för att kunna avsluta i Brynäs. Det är nog det det handlar om mest av allt.

Under dagens träning bildade Bäckström kedja med Anton Rödin och ungtuppen Leo Sundqvist – vars far Jörgen spelade med Nicklas Bäckström under hans första sejour i Brynäs.