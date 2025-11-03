”Bäckis” ord: Därför lämnar han återbud till Tre Kronor

Nicklas Bäckström var med i truppen till Finland Hockey Games.

Men efter ett sent återbud står det dock klart att han inte återvänder till landslaget riktigt ännu – nu förklarar han varför.

– Jag har en känning som gör att jag måste tacka nej, säger han till Gefle Dagblad.

Nicklas Bäckström tackar nej eter en känning. Foto: Bildbyrån

I går kväll gick Tre Kronor ut med beskedet att man hade gjort fyra förändringar mot ursprungstruppen som togs ut förra veckan till Euro Hockey Tour. Det handlade om att Felix Nilsson, Anton Lindholm, Max Friberg och framförallt Nicklas Bäckström valt att lämna återbud. I stället ersätter Isac Heens (debutant), Sebastian Hartmann, Fredrik Olofsson och Simon Ryfors.

”Prio är Brynäs”

För Gefle Dagblad ger nu Bäckström ett lugnande besked för Brynäs-supportrarna.

– Jag har en känning som gör att jag måste tacka nej. Det är inget allvarligt men något jag behöver ta hand om, säger han till tidningen.

– Prio är Brynäs.

Nicklas Bäckström har inte spelat för landslaget sedan VM-finalen 2017. Men Brynäs kommer ändå att vara representerade i Tre Kronor, för Robert Hägg och Axel Andersson är med i truppen.