Guldhjältens smäll: Skadad på NHL-lägret

Oliver Okuliars chanser att slå sig in i Pittsburgh Penguins NHL -lag den här säsongen har fått sig en törn.

Under en lagträning i helgen ådrog sig Skellefteå AIK :s guldhjälte en underkroppsskada som nu kommer att hålla honom borta från spel. Via ett inlägg på X meddelar Pittsburgh att Okuliar, tillsammans med lagkamraten Blake Lizotte, blir borta på vecka-till-vecka basis.

Skadan kommer olägligt för Okuliar, som därmed ser ut att missa samtliga försäsongsmatcher som Penguins spelar innan grundserien drar igång vid månadsskiftet med en match mot ärkerivalen Philadelphia Flyers.

Näst poängbäst i SM-slutspelet

Den 26-årige slovaken anslöt till Skellefteå från AHL-laget Charlotte Checkers inför förra säsongen och satte snabbt avtryck i SHL. På 46 grundseriematcher producerade han 29 poäng och spelade till sig en plats i det slovakiska OS-laget, innan han var slutspelets näst poängbäste spelare med sina 13 poäng på 15 matcher när Skellefteå bärgade SM-guldet.

I samband med deadlinen för NHL att värva kontrakterade SHL-spelare i mitten av juni skrev Okuliar på ett ettårskontrakt med Penguins, efter att tidigare fått se sina rättigheter trejdas från Carolina till Pittsburghs organisation. Kontraktet har en lönetaksträff på 850 000 dollar och enligt Puckpedia har han en garanterad årslön på 425 000 dollar i AHL den här säsongen.