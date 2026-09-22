Erik Thorell är tillbaka efter att ha opererat handleden.

I lördags började SHL-säsongen och Frölunda HC vann med 5-4 mot Växjö Lakers i Scandinavium. Utanför truppen var Erik Thorell som tidigare i våras opererade handleden. Frölunda meddelar på sin hemsida att han nu är tillbaka i spel och är uttagningsbar inför matchen idag mot Färjestad BK .

– Kul. Jag är spelsugen och taggad, säger han.

34-åringen är född och uppvuxen i Karlstad, har Färjestad som moderklubb och har spelat många matcher för klubben. "Comebacken" kommer perfekt till Värmlandslagets besök i Göteborg.

– Det är klart att det gör matchen till något extra, jag ser verkligen fram emot den.

Thorell går i på sin fjärde raka säsong med Frölunda och har varit en viktig spelare för laget. Förra säsongen spelade han bara 20 grundseriematcher men gjorde 16 poäng på de matcherna.

Färjestad kommer med självförtroende

Färjestad vann över Örebro Hockey med hela 7-0 under seriepremiären i lördags. De kommer till Göteborg med självförtroende och det är Frölunda förberedda på, förklarar backen Isac Heens.

– Ja, och det måste vi döda. I jämförelse med Växjö matchen måste vi upp lite i tävling, vara lite tajtare, tillbaka till grunderna helt enkelt.

Frölunda och Färjestad möttes tidigare under försäsongen i Strömstad där Frölunda vann med 2-0.