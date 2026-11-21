Gällstedt ilsknar inför andra perioden.

Foto: TV4 (skärmdump).

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Med tre raka segrar bakom sig trodde Brynäs att man lämnat sin tunga säsongstart bakom sig, men under lördagen föll laget tillbaka i gamla hjulspår. Åtminstone var det vad tränaren Niklas Gällstedt tyckte när han inför andra perioden tog i ordentligt i sin kritik.

– Jag tycker inte att den (matchen) är tajt överhuvudtaget. Jag tycker att de styr spelet på grund av att vi spelar puckarna till dem, det blir spelvändning, och så har vi världens skridskoåkning tillbaka hem. Det är alldeles för dåligt. Det är precis det vi har sett de 14 första matcherna, säger han med en irriterad ton i TV4-sändningen.

Det verkade även ha varit tydliga budskap inne i omklädningsrummet.

– Vi har varit ganska noggranna med vad vi vill göra, och jag menar, vi har saker uppe i anfallszon som är helt okej, men spela inte pucken till vit, säger Gällstedt.

"Frölunda tar över"

Ord och inga visor från huvudtränaren konstaterar sedan TV4:s expert Joel Lundqvist.

– Ja, han var väldigt besviken. Inledningen, fem, sju minuter är helt okej. Sen tar Frölunda över absolut. Det tycker jag framförallt handlar om sarg- och närkampsspelet också, att spela lite rejälare och ta duellspelet på ett bättre sätt, säger han i sändningen.

Frölunda tog ledningen genom Max Friberg i sjätte matchminuten och höll i 1–0-ledningen till första paus.

Med en dryg minut satte Frölunda 2–0 genom Jacob Peterson och Brynäs nollades därmed denna lördag.