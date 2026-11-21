Juustovaara Karlsson får matchstraff mot DIF.

Foto: TV4 (montage/skärmdump).

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Det var halvvägs genom lördagens möte mellan Djurgården och Luleå som bortalagets Casper Juustovaara Karlsson valde att stå upp på blålinjen. Tacklingen skickade DIF:s Nikolas Brouillard mot isen och domaren höjde snabbt armen.

Det större straffet, fem minuter, var taget och därmed följde videgranskning.

Brouillard hade kommit upp på benen snabbt och fick sedan se hur ett matchstraff meddelades av domarna på Hovet.

– Fastställt beslut på isen. Vi har fem plus game för kneeing, hörde huvuddomaren i högtalarsystemet.

– Det är upprört på Luleå-sektionen på läktaren. Det är gott om Luleå-supportrar på plats på Hovet som inte alls köper förklaringen från domaren, säger sedan TV4:s kommentator Tobias Ekberg i sändningen.

Experten: "Jag tycker att den är hård"

Luleå drog sedan på sig en till utvisning när man varit för många på isen, och Djurgården fick in 1–3 i powerplay genom Oliver Wahlström.

Med den ställningen rullades bilderna i TV4:s studio.

– Jag tycker att den är ganska hård. Han leder visserligen med knät in, men han linear upp sig på ett bra sätt för att träffa genom kroppen. Jag tycker att den är hård, säger experten Sanny Lindström och fortsätter:

– Jag såg att de videogranskade den och då kände jag "det är lugnt, det blir inget matchstraff", men de valde knätackling och en femma.

Det hettade sedan till i mötet med gruff och utvisningar hela vägen till paus.

Luleå vann till slut mötet med 4–1-