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Björn Hellkvist har redan fått lämna Växjö Lakers och Linköping HC valde att sparka sin assisterande tränare Mattias Zackrisson. Nu är frågan om inte Djurgården är nästa lag att förändra på tränarsidan.

20 poäng på 19 matcher, tre poäng från kval och två matcher färre spelade än lagen under.

Man kan självklart ha åsikter om lagbygget men nu kommer fingrarna att pekas mot ledarstaben. När Oliver Wahlström kom in var det den sista pusselbiten. Jag skrev redan då att om det ska ske någon mer förändring kommer det att vara på tränarsidan.

Nu har vi nått en punkt där det känns oundvikligt. I en så stor klubb som Djurgården kommer pressen att bli för mycket. Sponsorer och styrelsen kommer att sätta ett tryck på den sportsliga ledningen som blir svår att stå emot.

Pengarna har investerats inför den här säsongen men resultaten har uteblivit. Samtidigt börjar även ursäkterna att sina.

Noll mål i fem mot fem den här veckan