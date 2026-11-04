En sista JVM-chans (?) – efter nobben: ”Får ta den"

NYKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Ingen back har gjort fler poäng hittills i Hockeyallsvenskan än det 18-årige Örebro Hockey-löftet Axel Elofsson. Ändå nobbades han när Magnus Hävelid först presenterade sin trupp till denna veckas JVM-genrep i Nyköping. En trupp som ses som en stark fingervisning mot vilka spelare i Europa som kommer att få försvara förra årets guld.

Men den enes död är den andres bröd.

När pucken släpptes för Juniorkronorna 4–1-seger mot Slovakien var IK Oskarshamn-lånet ändå där ute på isen, och det i ett tredje backpar intill Liam Pettersson. Anledningen? En mindre skada på HV71:s storlöfte Malte Gustafsson.

– Tråkigt att Malte är skadad, men jag får bara ta chansen och visa vad jag går för, säger Elofsson till hockeysverige.se och fortsätter om beskedet som innebar spel under onsdagen:

– Efter matchen i lördags mot MoDo. Snabba ryck, men det gick bra.

Förbundskaptenen Magnus Hävelid förklarar valet på följande vis:

– Han har haft en fin höst i Oskarshamn och Hockeyallsvenskan. Malte spelar också mycket powerplay i HV, så då kändes det naturligt att Axel får komma hit och vara med oss här också. Det blir kul att följa honom nu under den här veckan.

Hävelids svar: "Den har blivit betydligt bättre"

Axel Elofsson har gjort stor succé under hösten genom att, på lån från SHL, stå för 19 poäng (0+19) på 18 matcher i Oskarshamn, och är därmed på väg mot hela 55 med det tempot. En siffra som skulle ta honom förbi poängrekordet för en junior i Hockeyallsvenskan (48). Ett rekord som sattes av Patrik Berglund i Västerås – för 20 år sedan.

Med en sådan som Oliwer Sjöström redan på plats i truppen behöver dock frågan ställas; finns det plats för en till offensiv backtyp?

– Han tar stora kliv där också (det defensiva spelet), och det blir ganska naturligt för det blir också på varje träning som man går mot lite tyngre spelare. Offensivt är det en väldigt skicklig spelare, men lägstanivån har blivit betydligt bättre. Det är kul att se, säger Hävelid.

Men är det de offensiva platserna han tävlar om i en trupp till JVM?

– Ja, så är det. Helt klart.

Axel Elofsson själv är ödmjuk inför sin poängutdelning.

– Det har gått bra i starten, och det är väl bara att fortsätta när jag kommer tillbaka dit nästa vecka, säger han och fortsätter om det han skulle vilja bidra med i ett JVM-lag.

– Det är väl mina styrkor i det offensiva spelet, och spelet med puck.

Hur mycket har HA-spelet gett även i spelet utan puck?

– Det har blivit bättre och bättre. Jag tränar på det varje dag för att bli bättre och bättre, och det känns bra hittills i alla fall.

Axel Elofsson om JVM-chansen: "Det är svårt"

Förhoppningen är att Malte Gustafsson ska vara spelduglig till helgen, och därmed har Elofsson även torsdagens Schweiz-match på sig att övertyga Magnus Hävelid om att han ska med till Red Deer, Kanada.

– Det är svårt. Jag vet inte riktigt. Man får se, göra det bästa, och göra det bra i Oskarshamn nästa vecka också, säger han själv om sina chanser att ta en plats i JVM.

Vad är det du vill visa upp här i ditt spel?

– Inget speciellt, bara spela mitt spel och göra det så bra som möjligt. Inte försöka tänka så mycket. Sen finns det väldigt många bra backar som man konkurrerar med, så det är bara ut och köra.

Blir det inte så får Ulricehamnsprodukten rikta blicken mot nästa år då han egentligen har åldern inne för att spela JVM.

– Jag tänker inte på det så mycket. Det är bara att visa att man är en bra hockeyspelare. Sen är det bara att köra.

Får vi se några mål snart också i Hockeyallsvenskan?

– Ja, jag får försöka hänga den nu när jag kommer tillbaka, men det är ingen stress tänker jag, skrattar Elofsson och fortsätter om huruvida han tänker på poängen.

– Nej, jag försöker bara spel. Sen kommer det poäng då och då, och då får man bli glad över det, avslutar backlöftet.