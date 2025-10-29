Tidigare i dag blev Axel Andersson uttagen till Tre Kronor för första gången.

Nu skriver backen också på ett nytt tvåårskontrakt med Brynäs IF.

– Han visade förra säsongen att han håller hög SHL-klass och har fortsatt på det spåret, säger sportchef Johan Alcén.

Axel Andersson stannar kvar i Brynäs till 2028. Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Onsdagen 29 oktober är en minst sagt bra dag för Brynäsbacken Axel Andersson.

Vid Tre Kronors presskonferens tidigare i dag presenterades Andersson som en av backarna som blir uttagen i truppen inför Karjala Cup nästa vecka. 25-åringen kommer därmed att få göra debut i herrlandslaget.

Nu, senare samma dag, står det också klart att Axel Andersson skriver på ett nytt kontrakt med Brynäs IF. Gävleklubben meddelar att Andersson har kritat på ett nytt avtal som gäller fram till 2028.

– Det känns jättebra att förlänga. Jag trivs väldigt bra i Gävle, Brynäs och organisationen. För mig har det varit självklart att det är här jag vill vara. Jag har verkligen vuxit både som spelare och person och jag tror att detta är helt rätt plats för mig och min fortsatta utveckling, säger Andersson på klubbens hemsida.

Axel Andersson skriver tvåårskontrakt med Brynäs

Axel Andersson värvades till Brynäs från Djurgården förra året. Under sin första säsong i Gävle imponerade han stort och var en framträdande spelare för Brynäs när laget blev seriesegrare i SHL och sedan tog sig till SM-final som nykomling. Han hade ett kontrakt som var på väg att löpa ut nästa år, men Brynäs väljer nu alltså att behålla Andersson i ytterligare två säsonger.

– Axel är en spelare som verkligen har imponerat på oss. Han visade förra säsongen att han håller hög SHL-klass och har fortsatt på det spåret. Med sina 25 år är han i ett väldigt intressant skede i sin karriär. Vi tror verkligen på att Axel kan ta ytterligare kliv här och vi är glada över att fortsätta samarbetet, säger sportchef Johan Alcén.

I sin karriär har Axel Andersson spelat 64 SHL-matcher med Brynäs. Han har även gjort 132 matcher i HockeyAllsvenskan för Södertälje och Djurgården. Som ung var Andersson en fin talang och han draftades av Boston Bruins i andra rundan av NHL-draften 2018. Han tillbringade sedan flera år i Nordamerika men det blev endast AHL-spel för backen. Sedan hemkomsten till svensk hockey har Andersson däremot utmärkt sig med sina defensiva egenskaper i både Djurgården och Brynäs.

