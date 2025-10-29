Sverige får förstärkning av SHL:s stora namn till Euro Hockey Tour.

Nicklas Bäckström tas ut till matcherna i Ängelholm och Tammerfors.

– Självklart, om du vill ha mig så kommer jag, sa stjärnan enligt Sam Hallam.

Samtidigt har SHL:s poängkung Oscar Lindberg tackat nej till spel i landslaget.

Nicklas Bäckström tas med i landslaget av Sam Hallam. Foto: Bildbyrån

Nicklas Bäckström har tackat ja till spel i landslaget under Euro Hockey Tour. Han tas ut till matcherna som väntar mot Tjeckien, Schweiz och Finland i Ängelholm och Tammerfors.

Sam Hallam berättar för pressen om sitt beslut att ta med stjärnan.

– Jag tror alla har haft enorma förväntningar, helst tre poäng per period ska han göra. Men så är det inte i någon liga som helst i världen. När jag ser Nicklas ser jag att han tar ett otroligt ansvar och gör rätt i allt han gör.

– Han besitter färdigheter i powerplay som ingen annan i Europa. För att ta sig tillbaka som Nicklas har gjort, efter att ha spelat åtta matcher på två år varav ingen förra året, så krävs det en otrolig passion för spelet.

”Om du vill ha mig så kommer jag”

När Hallam hörde av sig till Bäckström menar han att man möttes av en väldigt positiv respons.

– Självklart, vill du ha mig så kommer jag, svarade Bäckström då enligt Hallam.

Totalt har Nicklas Bäckström gjort 2+10 (tolv poäng) på 16 matcher för Brynäs i SHL hittills.

I truppen var det även tre debutanter i laget i form av Jacob Larsson, Axel Andersson och Isac Hedqvist. SHL:s poängkung Oscar Lindberg saknas, då han har valt att tacka nej.

Truppen i sin helhet

Målvakter

Arvid Holm, Rögle BK

Jacob Johansson, Timrå IK

Backar

Jacob Larsson, Rapperswil-Jona (debut)

Axel Andersson, Brynäs IF (debut)

Robert Hägg, Brynäs IF

Erik Brännström, Lausanne HC

Anton Lindholm, SC Bern

Tim Heed, Ambri-Piotta

Joel Persson, Växjö Lakers

Gabriel Carlsson, Färjestad BK



Forwards

Isac Hedqvist, Luleå Hockey (debut)

Marcus Sörensen, HC Fribourg Gotteron

Max Friberg, Frölunda HC

Nicklas Bäckström, Brynäs IF

Christoffer Ehn, Linköping HC

Anton Bengtsson, Rögle BK

Andreas Wingerli, EV Zug

Felix Nilsson, Rögle BK

Linus Johansson, Färjestad BK

Rasmus Asplund, HC Davos

Marcus Sylvegård, Biel

Jesper Frödén, ZSC Lions

Jacob de la Rose, HC Fribourg Gotteron

Rickard Hugg, Skellefteå AIK

