Nicklas Bäckström tas ut till Tre Kronor – poängkungens nobb
Följ HockeySverige på
Google news
Sverige får förstärkning av SHL:s stora namn till Euro Hockey Tour.
Nicklas Bäckström tas ut till matcherna i Ängelholm och Tammerfors.
– Självklart, om du vill ha mig så kommer jag, sa stjärnan enligt Sam Hallam.
Samtidigt har SHL:s poängkung Oscar Lindberg tackat nej till spel i landslaget.
Nicklas Bäckström har tackat ja till spel i landslaget under Euro Hockey Tour. Han tas ut till matcherna som väntar mot Tjeckien, Schweiz och Finland i Ängelholm och Tammerfors.
Sam Hallam berättar för pressen om sitt beslut att ta med stjärnan.
– Jag tror alla har haft enorma förväntningar, helst tre poäng per period ska han göra. Men så är det inte i någon liga som helst i världen. När jag ser Nicklas ser jag att han tar ett otroligt ansvar och gör rätt i allt han gör.
– Han besitter färdigheter i powerplay som ingen annan i Europa. För att ta sig tillbaka som Nicklas har gjort, efter att ha spelat åtta matcher på två år varav ingen förra året, så krävs det en otrolig passion för spelet.
”Om du vill ha mig så kommer jag”
När Hallam hörde av sig till Bäckström menar han att man möttes av en väldigt positiv respons.
– Självklart, vill du ha mig så kommer jag, svarade Bäckström då enligt Hallam.
Totalt har Nicklas Bäckström gjort 2+10 (tolv poäng) på 16 matcher för Brynäs i SHL hittills.
I truppen var det även tre debutanter i laget i form av Jacob Larsson, Axel Andersson och Isac Hedqvist. SHL:s poängkung Oscar Lindberg saknas, då han har valt att tacka nej.
Truppen i sin helhet
Målvakter
Arvid Holm, Rögle BK
Jacob Johansson, Timrå IK
Backar
Jacob Larsson, Rapperswil-Jona (debut)
Axel Andersson, Brynäs IF (debut)
Robert Hägg, Brynäs IF
Erik Brännström, Lausanne HC
Anton Lindholm, SC Bern
Tim Heed, Ambri-Piotta
Joel Persson, Växjö Lakers
Gabriel Carlsson, Färjestad BK
Forwards
Isac Hedqvist, Luleå Hockey (debut)
Marcus Sörensen, HC Fribourg Gotteron
Max Friberg, Frölunda HC
Nicklas Bäckström, Brynäs IF
Christoffer Ehn, Linköping HC
Anton Bengtsson, Rögle BK
Andreas Wingerli, EV Zug
Felix Nilsson, Rögle BK
Linus Johansson, Färjestad BK
Rasmus Asplund, HC Davos
Marcus Sylvegård, Biel
Jesper Frödén, ZSC Lions
Jacob de la Rose, HC Fribourg Gotteron
Rickard Hugg, Skellefteå AIK
Texten uppdateras..
Den här artikeln handlar om: