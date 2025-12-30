Tränaren fick matchstraff – efter uteblivna utvisningen

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Skellefteå besegrade med Brynäs med 3-1 på hemmaplan. Det efter att den assisterande tränaren Andreas Falk fått matchstraff i den första periodpausen.

Andreas Falk fick matchstraff efter den uteblivna utvisningen på Luke Witkowski. Foto: Bildbyrån & TV4.

Det var irriterat mellan Skellefteå och Brynäs i den första perioden. Luke Witkowski satte in en tackling mot Lars Bryggman som såg ut att ta mot ansiktet. Domarna valde däremot att fria situationen och den tidigare Saik-spelaren klarade sig helt utan utvisning.

Något som inte blev populärt hos hemmalaget.

Bryggman lämnade också matchen samtidigt som irritationen växte i hemmalaget. I den första pausen var också Andreas Falk irriterad på domarna och i den första periodpausen fick han ett matchstraff. Rubriceringen blev abuse of officials. Det innebar att 42-åringen inte fick vara kvar på bänken resten av matchen.

De hade en ledning med 1-0 med sig in i den andra perioden efter mål av Mikkel Aagaard. Johannes Kinnvall kvitterade sedan för Brynäs innan Frans Haara återgav hemmalaget ledningen.

Därefter försökte Brynäs ta sig in i matchen igen i den tredje perioden. Skellefteå stod däremot upp bra samtidigt som båda lagen skapade sina chanser för att göra ytterligare mål. Det dröjde tills Brynäs tog ut målvakten innan det också kom.

Det var då Jonathan Pudas som hittade det tomma målet från egen planhalva och stängde tillställningen.