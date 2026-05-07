Att Arvid Degerstedt varit på väg tillbaka till LHC har varit en illa bevarad hemlighet. Nu kommer till slut en bekräftelse från sportchef Broc Little.

– Det första som slår en när jag tänker på LHC är det stora engagemanget kring klubben och det fantastiska trycket i hallen, säger forwarden.

Arvid Degerstedt och Broc Little får nu samarbeta i LHC. Foto: Bildbyrån (montage).

Expressen har redan rapporterat det. Nu står det klart: Arvid Degerstedt kliver upp i SHL genom en flytt till Linköping.

Den 26-årige forwardens succé i Hockeyallsvenskan och Mora IK följdes under onsdagen av ett avsked som var mycket väntat. 15 mål och totalt 36 trillade nämligen in under 2025/26, vilket var den tidigare LHC-juniorens bästa säsong i karriären. Nu har han skrivit på ett tvåårskontrakt i högsta ligan.

– Väldigt roligt att vara tillbaka, det är bara positiva känslor. Jag och Broc (Little) har haft kontakt ett tag, och jag kände direkt när det kom upp på tapeten att det skulle vara extremt roligt att komma tillbaka till LHC. För mig var det självklart att ta chansen, säger Arvid Degerstedt själv på lagets sajt.

Broc Little om Degerstedt: ”Mycket värdefullt”

Arvid Degerstedt, född i Norrköping, kom till LHC första gången redan 2014. Det blev tre år inom juniorverksamheten innan han började slå sig in i Hockeyallsvenskan med Vita Hästen.

– Vi är väldigt glada över att Arvid är tillbaka i vår organisation. Han är en spelare som tillbringade tre år i våra juniorlag och känner klubben väl. Arvid är en laglojal spelare som kan användas i många olika roller och spelsätt, något som är mycket värdefullt för oss. Han står för ett starkt driv i, hög professionalism och en ständig vilja att bli bättre. Arvid är en hårt arbetande tvåvägsspelare som alltid sätter laget först och som passar perfekt in i den identitet vi vill bygga här i Linköping, säger sportchefen Broc Little.

Degerstedt var även på lån i HV71 under två matcher under 2025/26-säsongen.

