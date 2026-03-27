Arvid Costmar lämnar Djurgården. Forwarden var en bärande spelare när stockholmarna tog steget upp – men lämnar nu efter en skadefylld säsong.

Arvid Costmar jublar efter match fem i Hockeyallsvenska finalen mellan Djurgården och AIK den 25 april 2025 i Stockholm.

Foto: Maxim Thore / Bildbyrån.

Djurgårdens säsong tog slut för drygt en vecka sedan. En som saknades i åttondelsfinalen mot Malmö var Arvid Costmar. Forwarden spelade bara 29 matcher i SHL den här säsongen till följd av en skada. Nu står det också klart att det inte blir någon fortsättning i klubben.

Efter den skadefyllda säsongen väljer parterna nu att gå skilda vägar.

— Arvid är en mycket hårt arbetande spelare som har det största Djurgårdshjärta man kan ha. Han har skölden ingraverad i själen och det har inte funnits en dag där han inte brunnit för uppgiften. Varje skär han tagit, varje tackling han delat ut och varje seger han firat har varit för Djurgår’n, säger Niklas Wikegård i ett pressmeddelande.

Arvid Costmar lämnar Djurgården

Arvid Costmar kom till Djurgården permanent inför den förra säsongen. Då var han med och tog upp klubben med 29 poäng i grundserien och fyra poäng till i slutspelet. Under hösten hade han det svårt att ta sig in i truppen, och blev då utlånad till Södertälje. Där blev det två mål på fem matcher i Hockeyallsvenskan.

När han sedan etablerade sig i SHL under våren kom nästa skada. Som alltså var så pass allvarlig att säsongen var över. Nu återstår det att se vad som händer härnäst för honom.

— Alla sagor har sitt slut. Jag är otroligt tacksam och glad över att barndomsdrömmen blev uppfylld. Det är slut för den här gången, men vi får se vad som händer i framtiden och kärleken till Djurgår’n består. Jag har Djurgår’n att tacka för mycket, säger spelaren själv.

Source: Arvid Costmar @ Elite Prospects