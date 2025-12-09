”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Timrå har gått i mål med sin swish-insamling.

Därmed presenterar klubben nu att Anton Lundmark återvänder på ett kontrakt som sträcker sig till 2028.

– Han kommer att bidra mycket både på och utanför isen, säger sportchefen Kent ”Nubben” Norberg.

Anton Lundmark är klar för en återkomst till Timrå. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Förra veckan kom först uppgifterna om att Anton Lundmark bryter sitt NHL-kontrakt med Florida Panthers och var på väg att återvända till Timrå. I går meddelade sedan Timrå IK att de startar en swish-insamling för att ro värvningen i hamn och förlänga Lundmarks kontrakt.

Nu, bara lite mer än ett dygn efter att insamlingen startats, har målet nåtts. Timrå har fått in 300 000 kronor och presenterar därför att Lundmark är klar för en återkomst. 24-åringen skriver samtidigt också på ett nytt kontrakt med Timrå som gäller fram till 2028.

– Det känns skönt och inspirerande att komma tillbaka. Roligt att träffa alla igen, trivdes väldigt bra här och längtar till att få vara med och bidra på isen igen, säger Lundmark på klubbens hemsida.

Anton Lundmark lämnade Timrå för spel i Nordamerika inför årets säsong efter att överraskande ha sajnat ett NHL-avtal med Florida Panthers. I USA blev det däremot endast nio matcher i AHL med Charlotte Checkers innan kontraktet bröts. Nu är han tillbaka i SHL och Timrå igen där han gjorde fem mål och nio poäng på 49 matcher förra säsongen. Tidigare i år fick Lundmark också debutera i Tre Kronor.

– Anton är en stor och stark spelare som är jobbig att möta. I Anton får vi dessutom in en högerskytt som är bra på skridskorna som jag tror kommer att bidra mycket både på och utanför isen, säger sportchefen Kent ”Nubben” Norberg.

För Timrå är det en efterlängtad förstärkning då laget saknar forwarden Anton Wedin som är långtidsskadad. Timrå kommer även att tappa både Eddie Genborg och Linus Eriksson till JVM och Lundmark kommer därmed att kunna täppa till ett av hålen i forwardsuppsättningen.

