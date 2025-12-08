”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Anton Lundmark är på väg hem till Timrå. Nu startar klubben en swish-insamling och hoppas att forwarden ska vara klar för spel den 18 december.

Anton Lundmark i Timrå förra säsongen.

Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån.

Det var i fredags som det kom ut att Anton Lundmark bryter sitt NHL-kontrakt. Med ett gällande kontrakt med Timrå är forwarden nu på väg hem till Medelpad. Klubben gick också under måndagen ut med en insamling. Det för att samla ihop 300 000 kronor och lätta lite på ekonomin. Målet är också att parterna ska skriva på ett nytt och längre kontrakt.

Klubben skriver vidare att målet nu är att han ska vara spelklar till den 18 december när SHL återstartar efter landslagsuppehållet. För Timrås del väntar då en hemmamatch mot Skellefteå.

Den 24-årige forwarden har gjort nio AHL-matcher under hösten. Men i dagarna stod det alltså klart att kontraktet med Florida Panthers bryts.

Anton Lundmark kom till Timrå inför den förra säsongen. Då blev det nio poäng på 49 matcher i SHL.

Source: Anton Lundmark @ Elite Prospects