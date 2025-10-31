Leksand åkte på en tung förlust borta mot Färjestad.

Efteråt är backen Anton Johansson rejält irriterad – på domarna.

– Domarna har två assist idag, säger Johansson till Falu-Kuriren.

Anton Johansson var irriterad efter förlusten mot Färjestad. Foto: Christoffer Cederberg/Bildbyrån

Leksand dominerade matchbilden borta mot Färjestad, men förlorade ändå matchen med 4–2.

Efteråt var det irriterat i Leksand och bland annat fick lagets huvudtränare Johan Hedberg matchstraff efter slutsignal.

En spelare som var i fokus under matchen var backen Anton Johansson. När Färjestad gick iväg till 3–1 i början av tredje perioden var det Joakim Nygård som gjorde mål via ett friläge. Anton Johansson menar då att han blir blockerad av domaren på vägen tillbaka för att stoppa Nygård.

Sedan satt Johansson även utvisad när Färjestad gjorde 4–1 i powerplay.

– Ja, domarna har två assist idag (läs: torsdag). Först när han står i vägen och sen tycker jag att det är en lite billig utvisning, säger Anton Johansson till Falu-Kuriren.

Anton Johanssons ilska: “Domaren stod i vägen”

Vid 3–1-målet åkte Fred Nilsson i Leksand för att byta precis i samma veva som Leksand tappar pucken. Anton Johansson hoppar in på isen i stället för Nilsson och åker sedan hem mot målet. Men han och domaren hade samma åkväg på isen vilket gjorde att Johansson inte hann ifatt Nygård.

Anton Johansson är därmed säker på att han hade kunnat störa Joakim Nygård och kanske till och med förhindra målet, om domaren inte hade varit i vägen.

– Jag sa bara att han stod i vägen. Stod på ett jävla dåligt ställe. Han vet att vi har en back som åker och byter, han ser det och han vet att det kommer komma in en till, så han står bara på ett otroligt dåligt ställe, säger Johansson.

Enligt Johansson ska domaren ha förklarat att han inte såg att Leksandsbacken åkte bakom honom.

– Han säger att jag ser honom men han ser inte mig, men jag anser att han vet att vi har en back som byter så då borde han veta att det ska hoppa in en också, för vi ska faktiskt spela fem mot fem på banan.

