Leksand förlorar hemma mot Skellefteå.

Då var backen Anton Johansson frustrerad och rök ihop med Skellefteås Andreas Johnson.

– Han håller i min klubba, jag tycker att det var onödigt och domarna är väl lite fega så de tar båda där, säger Johansson till TV4.

Anton Johansson och Andreas Johnson rök ihop i kvällens match. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Leksand har studsat tillbaka och tagit poäng i fyra raka matcher. Senast tog de även en viktig seger mot bottenkonkurrenten HV71. Under trettondagen väntade dock en helt annan utmaning när tabelltvåan Skellefteå kom på besök till Dalarna.

Leksand fick däremot en stark start på matchen och tog även ledningen genom toppbacken Olle Strandell redan efter drygt en och en halv minuts spel. Skellefteå studsade däremot tillbaka och vände på steken genom två snabba mål av Victor Stjernborg och Andreas Johnson. Leksand var däremot det bättre laget i den första perioden och gjorde även ett sällsynt powerplay-mål. Nye lagkaptenen Lukas Vejdemo klev fram igen och kvitterade till 2-2 vilket var ställningen efter 20 minuters spel.

Anton Johansson rök ihop med Andreas Johnson

I andra perioden var det däremot Skellefteå som tog över tillställningen helt. Bortalaget sköljde över Leksand flera gånger om och då kom även målen. Poängkungen Oscar Lindberg klev fram och satte 2-3 innan backklippan Arvid Lundberg utökade till 2-4. Leksand var alltså på väg mot en tuff nollpoängare.

– Vi går ner oss här i andra, inte lika bra som i första. Vi måste hitta tillbaka och spela lugnare med pucken, säger backen Anton Johansson som rök ihop med Skellefteås Andreas Johnson i mittperioden:

– Jag tycker att han håller i min klubba. Jag tyckte att det var onödigt och domarna är väl lite fega så de tar båda där.

Leksand lyfte sedan upp sig i tredje perioden och jagade för att komma tillbaka in i matchen. När de tog ut målvakten i slutminuterna lyckades Leksand också reducera. Max Véronneau styrde in 3-4 med två minuter kvar för att skapa dramatik i matchens slutskede. Men närmare än så kom inte Leksand utan Skellefteå kunde hålla undan för att vinna matchen med 4-3.

– Vi måste ta vara på våra chanser. Skellefteå tar vara på sina chanser och gör fyra mål på 17 skott, säger Leksands tränare Johan Hedberg efter förlusten.

Leksand – Skellefteå 3–4 (2-2,0-2,1-0)

Leksand: Olle Strandell, Lukas Vejdemo.

Skellefteå: Victor Stjernborg, Andreas Johnson, Oscar Lindberg, Arvid Lundberg.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects