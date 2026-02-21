”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

I ett kritiskt läge av säsongen stod HV71 för en rejäl kollaps hemma mot Frölunda.

Nu försöker Anton Blomqvist och Hugo Fransson förklara hur HV kunde falla igenom på det sättet.

– Tyvärr är det individuella misstag som sänker oss, säger Blomqvist.

– Vi ger ju iväg alla lägena och sätter laget i en dålig sits, säger Fransson.

HV71 föll ihop totalt hemma mot Frölunda under lördagen. Foto: Bildbyrån (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV71 hade chansen att gå upp på säker mark och sätta press på Örebro vid en seger mot ett Frölunda som kom till Husqvarna Garden i en riktigt svag form. I stället blev det en tung förlust för HV71 som släppte in fyra mål inom loppet av tre minuter när Frölunda gick från 1-1 till 1-5.

HV tappade alltså matchen på bara tre minuter i andra perioden. Laget blev då utbuade av hemmapubliken och flera åskådare valde att gå hem och inte ens sitta kvar för att titta på tredje perioden.

– Vi förlorar matchen i andra perioden när de får göra alldeles för enkla mål på oss. Det är väl där vi tappar matchen, säger backen Hugo Fransson till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det ligger på oss, det är saker som ligger i våra händer och som vi kan kontrollera. Vi behöver vara starkare på pucken och definiera lägena när vi ska få ner pucken djupt på dem eller när vi försöker hitta spelen genom mitten. Jag tycker att vi sätter både laget och Felix (Sandström, målvakt) i en dålig sits. Det är inte bra.

Anton Blomqvist: ”Känner sig väldigt tom”

HV71:s huvudtränare Anton Blomqvist var också uppgiven över vad han fick se från sitt lag under andra perioden.

– Det finns vissa kvällar när det är roligare att sitta här än vad det är i dag. Det blev väldigt jobbigt i andra perioden för oss. För att ge någon form av analys av matchen; jag gillar hur vi startar matchen i dag. Jag tycker att vi kom ut jättebra första tio, men sedan sista tio eller sista fem minuterna är Frölunda jättebra. De är markant bättre än oss. Sedan tycker jag ändå att vi är med i början av andra perioden. Då blir det två till tre turnovers. Vi skjuter på ett benskydd, vi tar något dåligt byte och öppnar upp oss helt hållet egentligen. Det går inte, man kan kämpa hur mycket man vill och försöka vrida runt det men Frölunda är alldeles för bra för att ge upp den typen av chanser, säger Blomqvist på presskonferensen efteråt.

Anton Blomqvist saknade också en förklaring till hur laget kunde falla igenom på det sättet.

– Varför blev det så? Ja… Om jag hade haft ett svar på det så hade jag givetvis försökt att korrigera det. Jag har inget bra svar på det, men tyvärr blev det individuella misstag som sänker oss idag. Det är ingen som har någon dåligt uppsyn, eller att det är av lathet eller att man inte har vilja. Det straffar oss otroligt hårt, inte för att det är orättvist på något sätt, men det straffar oss och det blir ett jobbigt läge. Det blev väldigt, väldigt jobbigt för oss. Vi har inte jättemånga hemmamatcher kvar, vi kommer från en vinst, det är lördag och utsålt. Sedan går man hem och känner sig väldigt tom. Det är tråkigt att vi inte kan leverera bättre för alla de som ändå har valt att komma hit.

Hugo Fransson är självkritisk: ”Får ta lärdomar av det”

Backparet med Hugo Fransson och Niklas Hansson var inne på tre raka baklängesmål inom loppet av mindre än tre minuter. Fransson och Hansson var ute på isen när Frölunda gjorde både 1-3, 1-4 och 1-5. Efteråt är Fransson också självkritisk. Han själv sköt ett skott som blockerades av Ivar Stenberg som ledde till att Stenberg kunde frispelas och lägga in 1-5-målet som dödade matchen.

– Vi ger ju iväg alla lägena. Det skottet som jag har på benskyddet där, det är väl lite turligt att de får den rakt på bladet där, men det gäller att jag också tänker till kring vad det står på tavlan och vilket läge vi är i matchen. Där kanske jag i stället borde få ner pucken djupt på dem för att inte ens ge dem chansen att få en sådan turnover. Det blir hem och ta lärdomar av den här och så går vi vidare till nästa.

Anton Blomqvist försöker sedan ge sin syn på hur det kan bli flera och individuella misstag på så kort tid.

– Jag tror att det är en vilja att man vill, på något sätt, komma ut och göra skillnad men i stället blir det fel i andra änden. Man behöver läsa av läget lite bättre, ha lite bättre marginal och kanske inte bjuda på någonting. Precis innan deras målkavalkad går igång så gör (Tobias) Normann en superräddning på ”HP”:s (Hugo Petterssons) skott. Om vi får in den så vet man aldrig vad som händer. Återigen, vi behöver kontrollera vissa delar i spelet på ett betydligt bättre sätt för att få ett annat utfall.

Tufft läge för HV71: ”Ingenting är avgjort än”

HV71 är fortsatt i ett tufft läge och ligger kvar under kvalstrecket oavsett hur det går för Örebro i kvällens match mot Leksand. Tiden börjar rinna ut för laget när det bara är några få matcher kvar att spela och det blir färre poäng att spela om.

Upplever ni att det blir en stress i gruppen när det börjar rinna iväg, speciellt med tanke på läget som ni är i?

– Nja, det hade varit skönt att kunna säga det, för då hade man kunnat ta på det och jobba med det, men det tycker jag inte. Jag tycker att det är olika situationer hela tiden. Det blir lite så att om vi har gjort ett dåligt beslut på blålinjen, då behöver nästa ta i och på något sätt bryta det momentumet. Det gör vi inte riktigt utan vi gör tvärtemot. Då får de tvåan, de får trean och fyran, och då helt plötsligt kickar det här mentala in, säger Anton Blomqvist.

Hugo Fransson:

– Nej, det tycker jag inte. Vi vet att oavsett vad som händer så kommer vi att ta dag för dag och match för match här framöver. Ingenting är avgjort än. Vi är lite frustrerade i dag och sedan går vi vidare och laddar om inför nästa match. Det är många viktiga matcher kvar och man kan inte göra något annat än att nollställa och ladda om.

