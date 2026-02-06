”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Andro Kaderli tacklade Axel Andersson och fick matchstraff. Nu är Leksandsforwarden även anmäld till disciplinnämnden.

Andro Kaderli lämnar planen efter att ha fått matchstraff under ishockeymatchen i SHL mellan Brynäs och Leksand den 5 februari 2026 i Gävle.

Foto: Aron Broman / Bildbyrån.

Andro Kaderli hamnade i en uppmärksammad situation med Axel Andersson i gårdagens Gävledala-derby. Leksandsforwaden kom bakifrån på Brynäs-spelaren som inte var med på att han hade en motståndare i ryggen. Smällen tog sedan också illa på Andersson som blev liggande innan han, uppenbart groggy, kunde lämna isen.

Domarna granskade situationen på plats och dömde matchstraff för charging.

Under morgonen står det nu också klart att disciplinnämnden kommer att kolla vidare på situationen. Det innebär att Leksandsspelaren med allra största sannolikhet kommer att bli avstängd. Beskedet väntas komma under dagen.

”Andersson tar mot pucken och åker bakåt när Kaderli tacklar honom i huvudet med kraft. Kaderli äger själv hela situationen och kan stoppa Andersson på ett annat sätt. Tacklingen tar endast i huvudet på Andersson som inte har någon möjlighet att skydda sig. Alternativ bestraffning är Charging,” står det att läsa i anmälan.

Statusen på Axel Andersson är just nu oklar.

Beslutet väntas komma under dagen. Andro Kaderli har efter matchen också fått motta mycket kritik och stämningen har varit hård mot den schweiziska 20-åringen på sociala medier.

Även Isac Hedqvist är anmäld till disciplinnämnden. Luleåspelaren står misstänkt för en filmning och riskerar böter.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects