Han blev en av de stora guldhjältarna när Skellefteå fick lyfta pokalen våren 2024. Men säsongen därefter blev extremt tuff för Andreas Johnsson, som drogs med en skada.

– Det fungerade inte när jag inte kunde göra något sorts knäböj eller använda min snabbhet över huvud taget, berättar han för hockeysverige.se.

Andreas Johnson hade ett tufft fjolår.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån.

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)



Inför säsongen 2023/24 återvände Andreas Johnsson till SHL efter drygt 250 NHL-matcher. Förväntningarna på honom har med all rätt varit stora, men förra säsongen blev inte vad vare sig han eller Skellefteå hade hoppats på då han spelade skadad en hel del.

Det blev bara 17 poäng.

– Förra säsongen är borta och släppt, säger Andreas Johnson med ett leende när hockeysverige.se träffar honom efter matchen mot Leksand.



Hur påverkade skadeproblematiken din säsong och även den här försäsongen?

– Den har kostat oss för mycket tyvärr, men det var värt det. Förra säsongen blev tråkig såklart. Jag kunde inte förbereda på det sättet jag vill. Jag är ju kort, måste vara snabb och allt det här, men det fungerade inte när jag inte kunde göra någon sorts knäböj eller använda min snabbhet över huvud taget. Det var bara att försöka överleva varje dag och göra så gott jag kunde.



Var det tuff mentalt att inte kunna prestera på den nivån du ville?

– Inte på så sätt eftersom vi ändå lyckades göra det bra. Jag visste ju själv vad jag gick igenom så det var inte så tufft.



Hur mår kroppen idag?

– Bra.



Träningsvärk i morgon?

– (Skratt) Ja, lite träningsvärk imorgon. Efter matchen är man lite stel, men jag har haft en bra sommar och kunnat träna på bra så det är klart en skillnad mot förra säsongen.

Andreas Johnsson om säsongsinledningen

Inför torsdagens match hade Andreas Johnsson ännu inte gjort någon poäng den här säsongen, men mot Leksand svarade han för ett mål och en assist.

– Jag tycker min säsong har börjat bra och har hittat en bra kemi med ”Jonte” (Jonathan Johnson) och Lasse (Bryggman). Vi har skapat mycket och den förra matchen (mot Linköping 4-0) var vår kanske bästa även om vi inte lyckades göra någon kasse där, men vi förtjänade att göra några.

– Vi vann och gjorde bra saker för laget. Idag (Läs: I torsdags) var det ett steg tillbaka för hela laget. Nu ska vi tillbaka och hitta bra förutsättningar inför nästa match.

Andreas Johnsson firar säsongens första mål. Foto: Bildbyrån.

Har det blivit stor skillnad med Daniel Hermansson som coach jämfört med förra säsongen?

– Det är svårt att jämföra från säsong till säsong, men han har gjort det bra innan. Smart och väldigt detaljrik. Kul att prata hockey med honom. Han har gjort det riktigt bra sedan han kom hit och jag tror att vi i längden kommer klättra i tabellen.



Måste man ge honom som ny en lite längre startsträcka?

– Ja, vi ska lära känna honom och han oss. Kanske också ett lite nytt system. Dessutom har vi nya spelare som ska in systemet, så det är ganska mycket som ska klaffa.

– Skönt att det ännu bara är match fem så vi har många matcher kvar att rätta till lite saker på.



Andreas Johnson har fått en hel del beröm för sin inledning av säsongen, men även om han spelade i Tre Kronor redan förra säsongen är just landslagsspel inte något han tänker på just nu.

– Jag känner att jag tar dag för dag, match för match. Det räcker för tillfället i alla fall.



Om Sam Hallam ringer och vill ha med dig, vad svarar du då?

– Om Sam ringer tackar jag såklart ja eftersom jag tycker det är kul att vara med i landslaget, avslutar Andreas Johnson med ett leende.

Johnssons Skellefteå möter idag Örebro.

Source: Andreas Johnsson @ Elite Prospects