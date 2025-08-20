Berättar om tunga säsongen: ”Skadehelvetet är över”

Han fick det inte att stämma förra säsongen. Nu är Andreas Johnson skadefri – och går för att motbevisa tvivlarna.

– Det är väldigt skönt att vara skadefri. Skadehelvetet är över, säger forwarden till Norran.

Andreas Johnson är skadefri efter tuffa säsongen.

Foto: Ola Westerberg / Bildbyrån.

Andreas Johnson hamnade längre och längre ner i hierarkin förra säsongen och tappade bland annat sin position i powerplay. Inför den kommande säsongen förväntas han återigen vara en toppspelare för Skellefteå.

Det efter en skadefri sommar.

– Skadeproblemen började redan där i slutspelet när vi vann guld, och efter det fick jag spela tejpad hela säsongen i fjol. Jag har fått jobba med det jag kan, och ta den roll i laget som jag fick. Jag var typ tejpad hela kroppen. Så nu har det varit skönt att ha en hel sommar där jag kan träna som jag vill, säger han till Norran.

Andreas Johnson är skadefri

30-åringen landade förra säsongen på 17 poäng på 47 matcher i grundserien. Och nu väntas han ta en plats bredvid Rickard Hugg och Oscar Lindberg, rapporterar lokaltidningen.

– Nu har jag kunnat köra all styrka och kondition som jag vill, och jag har inte behövt köra rehab hela tiden. Det är skönt att vara frisk, och nu är det bara att hålla tummarna för att det ska hålla i sig.

Under kvällen spelar Skellefteå sin första träningsmatch för säsongen. Det när de ställs mot Timrå på hemmaplan.

Source: Andreas Johnsson @ Elite Prospects