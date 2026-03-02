Falk slår tillbaka: ”Han provocerar fram det här”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Andreas Falk slår tillbaka mot Brendan Shinnimin efter det uppmärksammade incidenten i lördags. Tränaren bedömdes vara skyldig för vad som hände av disciplinnämnden – men ger nu sin syn på bråket.

— Det finns fem sekunder som händer innan det kamerorna snappar upp som hade ändrat hur alla såg på det här, säger han till Norran.

Andreas Falk hamnade i blåsväder efter situationen med Brendan Shinnimin.

Foto: Johan Löf / Bildbyrån.

Under söndagskvällen slog disciplinnämnden fast att Andreas Falk var den som var skyldig till konfrontationen mellan honom själv och Brendan Shinnimin. Det var i den första periodpausen mellan Luleå och Skellefteå i lördags som det blev hett i spelargången. De båda hade en het ordväxling innan konflikten blev fysisk. Disciplinnämnden ansåg att Falk var den som hade startat bråket, och dömde honom till 15 000 kronor i böter. Det samtidigt som Shinnimin friades helt.

I en intervju med Norran slår nu Falk tillbaka mot forwarden – och menar att det inte alls var han själv som startade bråket.

— Det är klart jag hade kunnat hantera det annorlunda, det hade inte uppstått något om Shinnimin inte hade konfronterat mig. Det är synd det inte finns video på hela sekvensen där man kan se hur han provocerar fram det här, jag satte mig i en dum sits sen blev det som det blev, säger han till tidningen.

Andreas Falk hoppas få tag på fler bilder från TV4

Andreas Falk menar att det var något som hände innan bilderna som vi andra har fått se. Där Brendan Shinnimin då alltså ska ha provocerat fram bråket vi fick se i TV4. Falk har själv hört av sig till TV4 i hopp om att få tag på fler bilder från katakomberna, som ska styrka hans tes.

Upprinnelsen till det hela var en tackling mot Andreas Johnson i Skellefteå.

— Efter att jag snackat med honom så valde Shinnimin att inte gå in till sitt omklädningsrum utan i stället ställde han sig i vägen för mig när jag skulle gå in i mitt tränarrum, hindrade mig från att gå in dit och gav mig en knuff in i väggen.

