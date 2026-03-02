Shinnimin frias efter bråket med Falk

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Brendan Shinnimin frias efter det uppmärksammade bråket med Andreas Falk. Samtidigt måste Skellefteå-tränaren böta 15 000 kronor.

Foto: Skärmdump TV4.

Det var efter lördagens omgång som Andreas Falk och Brendan Shinnimin hamnade i en het ordväxling i spelargången. Det slutade då med att det blev en fysisk konfrontation där en ordningsvakt var tvungen att kliva i mellan.

Under söndagen blev båda anmälda till disciplinnämnden.

Nu har domarna också kommit. Shinnimin frias helt och straffas inte på något sätt. Samtidigt får Skellefteåtränaren böta 15 000 kronor för att ha startat bråket. Ingen av spelarna blir därmed heller avstängda efter händelsen.

”Agerandet från Andreas Falks sida har inte på något sätt varit försvarbart och utgör ett sådant otillbörligt uppträdande som är bestraffningsbart enligt Riksidrottsförbundets stadgar. Brendan Shinnimins efterföljande agerande, nämligen att slå till Andreas Falk i bröstet ska bedömas i ljuset av denna handling från Andreas Falks sida. Även om Brendan Shinnimins agerande utgör en bestraffningsbar förseelse har den skett efter att han blivit utsatt för en uppenbar provokation. Enligt disciplinnämnden är omständigheterna sammantagna sådana att provokationen bedöms vara av sådan art att någon disciplinär påföljd inte ska utgå,” står det att läsa i domen.

Matchen slutade 1-0 till Skellefteå efter straffar. Brendan Shinnimin och Andreas Falk rök ihop redan efter den första perioden. Upprinnelsen var ett tacklingsförsök mot Andreas Johnson i Skellefteå.